Индекс ММВБ может завершить торговую сессию вторника на отметке 2000 пунктов - Dukascopy Bank SA

"В первую половину торговой сессии вторника, 28 февраля, несмотря на стабильность нефтяных контрактов и укрепление рубля относительно доллара на 20 копеек (до 57,8 руб./долл.) российские индексы снижаются вслед за акциями сырьевых компаний. Так, индекс РТС потерял 0,7%, опустившись до отметки 1110 пунктов, а индекс ММВБ торговался вблизи уровня 2038 пунктов. Против рынка сегодня двигаются лишь бумаги электроэнергетических компаний, которые корректируются вверх в среднем на 1,5% после обвала накануне. В целом же на глобальном рынке акций царит затишье в преддверии выступления Дональда Трампа в Капитолии. Во второй половине дня индекс ММВБ может оказаться под давлением котировок нефти, снижающихся перед публикацией данных по изменению объемов запасов сырья в США. Данная статистика будет раскрыта Американским институтом нефти сегодня ночью. Таким образом, по нашим оценкам, индекс ММВБ может завершить торговую сессию вторника на отметке 2000 пунктов", - указывает руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович.