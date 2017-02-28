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28 февраля 2017 года 15:20
Поводы для продолжения покупок на российских фондовых площадках иссякли - GLOBAL FX
Российские фондовые площадки по-прежнему в негативе. Коррекция на российском фондовом рынке зрела уже давно, и сейчас наблюдаем абсолютно закономерный откат ММВБ от психологической отметки 2100 пунктов. По сути, отмечает главный аналитик GLOBAL FX Сергей Мельников, "ралли Трампа", наблюдавшееся на наших площадках, было обусловлено исключительно спекулятивным фактором и фундаментальных оснований под собой не имело. Инвесторы рассчитывали на эфемерную "перезагрузку" отношений между Россией и США, которая в теории способствовала бы снятию антироссийских санкций. Пока признаков этого не наблюдается, скорее наоборот, со стороны представителей новой администрации США звучит достаточно жесткая риторика в адрес РФ. На этом фоне поводы для продолжения покупок на российских фондовых площадках иссякли.
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28 февраля 2017 года 16:10
По мнению аналитиков "Открытие Брокер", наиболее вероятным сценарием является рост цен на золото до $1350 за унцию на конец текущего года. Сдержанному росту стоимости драгметалла будут способствовать сохранение политической напряжённости в мире, недостаточные темпы роста мировой и американской... читать дальше
.28 февраля 2017 года 14:10
Заявление Трампа о том, что сокращение ставок налогообложения не планируется, огорчило рынки - Банк "Глобэкс"
"Важным событием, которое может повлиять на доходность гособлигаций США в течение следующих двух недель, остается заседание FOMC по уровню процентной ставки ФРС США, - полагает главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов. - Так, в понедельник доходность 10-летних гособлигаций США подскочила на... читать дальше
.28 февраля 2017 года 12:27
"Цена на нефть Brent на утро - $56.13. Как видно, значительных изменений в длящемся уже несколько недель боковом ценовом тренде на рынке нефти не происходит. На лицо противостояние между новостным фоном из США об уровне запасов и производственной активности, и реализации договоренностей ОПЕК+.... читать дальше
.28 февраля 2017 года 11:10
"Рынок нефти продолжает дисконтировать в стоимость актива рост числа активных буровых платформ в США, специализирующихся на сланцевом бурении, а также данные об увеличении уровня добычи, являющееся следствием первого фактора. На прошлой неделе количество нефтяных платформ в США выросло на пять... читать дальше
.28 февраля 2017 года 09:39
Американский рынок акций начал неделю сдержанным повышением. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном поднимаются во вторник. Цены на нефть слабо поднимаются во вторник. читать дальше
.28 февраля 2017 года 09:22
В случае активного роста валюты на ожиданиях выступления Д. Трампа, по его итогам не исключена фиксация прибыли - eToro
"Главным событием дня и, пожалуй, недели, станет выступление президента США Д. Трампа в рамках совместного заседания палат Конгресса. Инвесторы, которые жаждут конкретики от новой администрации с момента избрания республиканца, будут внимательно следить за речью Трампа в надежде услышать намеки на... читать дальше
.28 февраля 2017 года 09:02
Цены на золото снизятся до ближайшей зоны поддержки 1240-1245 долларов - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"Цены на золото такой тренд пробили наверх. Слабый доллар является сильным драйвером роста цен на "желтый" металл. Во вторник Трамп выступит перед Конгрессом с речью на тему экономической политики. Ожидается, что в ходе выступления Трамп предоставит информацию о своих планах по сокращению налогов.... читать дальше
.27 февраля 2017 года 19:25
До конца недели ожидаем сохранения торговли в диапазоне между 55,80 и 57,00 долларов за баррель Brent - GLOBAL FX
"Цены на нефть марки Brent сегодня уверенно корректируются после пятничной просадки. От минимумов в районе 56,00 котировки устремились вверх и сегодня балансируют выше 56,50. Поводом для роста послужили фиксация прибыли по коротким позициям, а также фундаментальные факторы. Технический комитет... читать дальше
.27 февраля 2017 года 18:53
Нефтяные котировки продолжают колебаться вокруг отметки в 55 долл. за баррель Brent - УК "Альфа-Капитал"
"Нефтяные котировки продолжают колебаться вокруг отметки в 55 долл. за баррель Brent, - отмечает аналитик УК «Альфа-Капитал» Денис Асаинов. - Рынок, похоже, никак не может определиться, на что лучше ориентироваться: на текущую добычу или на долгосрочные прогнозы. С одной стороны, по... читать дальше
.27 февраля 2017 года 18:03
"В понедельник нефтяные цены остаются на позитивной территории и закрепляются на уровне $56,5, - комментирует аналитик Бинбанка Антон Покатович. - Оптимизм участников рынка поддержали заявления Генсека ОПЕК М.Баркиндо о намерении стран-участников сделки приложить еще больше усилий для выполнения... читать дальше
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