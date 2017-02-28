Credit Suisse поднял рейтинг GDR Ленты до "покупать"

Credit Suisse понизил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Ленты" с $9 до $8,5 за штуку, сообщается в обзоре.

Между тем рекомендация для этих бумаг была повышена с "держать" до "покупать".

"Потенциал роста котировок GDR "Ленты" с текущего уровня до прогнозного составляет около 23%, что соответствует рекомендации "покупать", - говорится в обзоре.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR "Ленты", основанный на оценках аналитиков 18 инвестиционных банков, составляет $8,69 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $6,98 за штуку.