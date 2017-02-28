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28 февраля 2017 года 15:03
Пара евро-доллар достигнет отметки 1.10 в ближайшую неделю-две - ВТБ 24
"Итак, в нашем последнем предпраздничном обзоре за среду мы рекомендовали готовиться восстановить покупки евро перед протоколами последнего заседания ФРС, - отмечает аналитик ВТБ 24 Алексей Михеев. - По факту после 18:00 Мск евро-доллар еще раз проколол отметку 1.05, но сколько-нибудь значимого похода за стопами не случилось, минимум был показан на 1.0496, после чего снижение было сорвано заявлением одного менее популярного кандидата в президенты Франции от социалистов о том, что он передает свою поддержку Макрону. Несколько процентов голосов в копилку Макрона повысили его шансы победить Ле Пен и евро отреагировал резким ростом к 1.0550. В четверг евро-доллар еще притормаживал с дальнейшим ростом, т.к. в четверг еще размещались 7-летние ноты Казначейства США на 28 млрд долл., затем в пятницу поднимался к 1.0615, после чего под закрытие недели откорректировался обратно к 1.0560, скорее тут под конец неделе крупные игроки просто убрали биды чтобы немного завуалировать техкартину". Ну а на текущей неделе размещений Казначейства США нет, так что понятно было, что доллар окажется под давлением в любом случае, поэтому еще днем в понедельник евро-доллар стал снова приближаться к 1.06, а вечером показал 1.0631. Интрига была, однако, в том, какой объем по 4-недельным биллям в 19:00 Мск объявит Казначейство США на аукцион во вторник. И Казначейство объявило о том, что размещает лишь 18 млрд долл.. Это радикально меньше, чем 35 млрд долл., предлагавшиеся на прошлой неделе и тем более 45 млрд долл., размещавшиеся до этого 8 недель подряд. Поэтому только по 4-недельным биллям на этой неделе получается чистого погашения 45-18=27 млрд долл. А всего эта неделя, учитывая другие выпуски биллей (на неделе еще дополнительно размещаются годовые билли, предлагаемые раз в месяц), дает погашения на 35 млрд долл.. Сумма, конечно, колоссальная, она выльется на рынки в четверг. Также эксперт ВТБ 24 отметил новость о том, что президент США Трамп сообщил на днях в своем твиттере тем, что за первый месяц его президентства госдолг США упал на 12 млрд долл. Здесь нужно отметить, что планы резко сократить привлечение госдолга в 1 кв. Казначейство США анонсировало еще в конце октября прошлого года, а сокращение короткого долга мы наблюдаем еще с начала декабря прошлого года, и, собственно, числа в скобках в вышеприведенной таблице по ссылке как раз об этом говорят. "Далее, если Казначейство США и далее будет предлагать в ближайшие 3 недели по 18 млрд долл. по вторникам по 4-недельным, то тогда еще две недели по 4-недельным биллям чистое погашение составит опять 27 млрд долл., затем упадет до 35-18=17 млрд долл., - прогнозирует А. Михеев. - А затем объем предложения может быть еще понижен, скажем, до символических 5 млрд долл. Важно понимать, что когда на пике еженедельного предложения суммарный объем долга по 4-недельным биллям составлял 65*4=260 млрд долл. (в обороте всего 4 выпуска), то при стабильном еженедельном предложении в 5 млрд долл. это будет лишь 5*4=20 млрд долл. Так радикально сократить госдолг по этому типу векселей можно благодаря тому, что это самый краткосрочный тип из всех биллей (векселей) и резкое сокращение объема предложения именно по этому типу биллей – явный признак грядущего резкого падения доллара. По 3-х месячным и 6-ти месячным на этой неделе в понедельник, впрочем, размещаются те же 34 и 28 млрд долл. соответственно, там процесс куда более инертен, но и чистое погашение долга по этим бумагам обеспечено еще на месяцы вперед". "В итоге, повторимся, 35 млрд долл. коротких денег выйдут на рынки на этой неделе, это рекордная сумма погашения за неделю. Положение доллара с такими действиями Казначейства США просто безнадежно, хотя из технической картины это, естественно, еще не очевидно. Откровенно говоря, мы даже не ожидали, что переход к новой фазе сворачивания короткого долга произойдет в столь радикальной форме. С таким поворотом событий отметку 1.10 по евро-доллару можно надеяться увидеть в ближайшую неделю-две", - заключает эксперт ВТБ 24.
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