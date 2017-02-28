Цель по ММВБ видится в районе 1950 - 2000 п. - ИК "Фридом-Финанс"

"Рынок продолжает снижаться на фоне того, как уверенность инвесторов в обновлении максимумов весной слабеет, - комментирует начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. - Индекс ММВБ коснулся важного уровня технической поддержки - 200 дневной средней, но, на мой взгляд, шансы пробить ее невелики. Однако после небольшого отскока коррекция может продолжиться, ее цель видится в районе 1950 - 2000 п., которые могут быть достигнуты в начале марта. Сегодня закрытие ожидаю в районе 2030 - 2040 п. по индексу. Несмотря на негативный настрой, появляются признаки отскока в бумагах Газпрома, Роснефти и Сургута, они первыми достигли значимых уровней поддержки. Ниже 133 рублей Газпрому сейчас сложно провалиться несмотря на общий фон, это минимальное значение цены за год. Фундаментального негатива по бумаге нет. На дивиденды в размере 50% от прибыли, я полагаю, что мало кто всерьез рассчитывал на фоне роста долговой нагрузки. Скорее всего, годовой дивиденд не превысит 9 руб. Из нефтегазовых бумаг для спекулятивной покупки сейчас можно рассмотреть также Лукойл, который сегодня торгуется вблизи минимума с ноября, но предпринимает попытку отскочить. Целью может стать отметка 2220 руб. до конца недели".

Сегодня публикуется много макростатистики, но почти вся она носит второстепенный характер, поэтому оказывает слабое влияние на динамику рынка. Нефть скорректировалась на 0,5%, до $59,95, а металлы демонстрируют боковик, поэтому со стороны, отмечает эксперт ИК. С сырьевого рынка сигналы не поступают. Ближе к вечеру могут начаться спекулятивные покупки основных бумаг на фоне действия технических факторов и динамики на американских биржах. Лучше рынка могут стать подешевевшие бумаги энергосектора, многие из которых уже начали понемногу отыгрывать вчерашние потери.