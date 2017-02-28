Стоит покупать подешевевшие акции в расчёте на возобновление роста - ВТБ 24

"Индекс ММВБ возвращается к своей 200-дневной средней в районе 2030 пунктов, ликвидируя весь тот стремительный рост, который произошёл в конце 2016 г после неожиданной победы Д. Трампа на президентских выборах, - отмечает главный аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев. - Ожидания улучшения отношений между Россией и США и ослабление введённых прежней администрацией санкций были главными факторами, спровоцировавшими спекулятивный рост стоимости российских активов. Спустя месяц после вступления Д. Трампа в должность пришло осознание, что не всё так просто. Рынок сдувает набежавшую в конце года «пену». Нужно ли покупать подешевевшие бумаги в расчёте на возобновление роста? На наш взгляд, да. Стоит присматриваться к фундаментально привлекательным историям на текущей коррекции. Западные инвесторы не отвернулись от России. Оттока с рынка облигаций – основного объекта притяжения средств нерезидентов – нет. На этом фоне и охлаждение интереса к акциям стоит рассматривать как временное. Нефть продолжает консолидацию в узком диапазоне с перспективой выйти за его верхние границы. Пока сильны подобные ожидания у инвесторов (объём открытых спекулятивных длинных позиций на NYMEX на историческом максимуме), маловероятно, что российские бумаги будут активно продавать".

Какие бумаги достойны внимания с точки зрения включения в инвестиционный портфель на коррекции? "Прежде всего, нам интересна АЛРОСА, - указывает С. Клещев. - Вблизи нижней границы 4-летнего «боковика» стоит покупать Газпром. Привлекательной выглядит история золотодобывающих компаний – Poolymetal, Полюс, Селигдар. В нефтегазовом секторе смотрим на ЛУКОЙЛ, Сургутнефтегаз. «Дешевыми» выглядят «префы» Башнефти, стоит ждать прояснения дивидендной политики. Обращаем внимание, что сегодня по итогам торгов будет произведена ребалансировка MSCI Russia. Спекулятивно в начале торгов может быть интересен НОВАТЭК. А по Магниту и Газпрому привлекательные ценовые уровни для покупки могут сложиться к концу торговой сессии".