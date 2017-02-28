Российская валюта выглядит сильно, невзирая на ряд объективных противодействующих причин - Банк "Зенит"

"Старт недели на внутреннем валютном рынке позволил рублю отыграть часть потерь конца прошлой недели, - отмечают эксперты банка "Зенит". - Цены на нефть пытались подрасти, но к вечеру вернулись на уровни закрытия пятницы. Тем не менее, рубль остался в плюсе. Курс доллара составил на закрытие 58.05 руб. (-40 коп.), курс евро – 61.46 руб. (-19 коп.). На международном валютном рынке доллар дешевел к евро, опасаясь сегодняшнего выступления президента США в Конгрессе. По итогам дня основная валютная пара прибавила 30 бп до отметки $1.0590. В начале недели рубль выглядит сильным, отыгрывая потери двух прошлых торговых сессий. Цены на нефть предпринимают попытки подрасти на уверенности инвесторов в следовании соглашению «ОПЕК+», смирившись с ростом ее добычи и запасов в США. Поддержку также оказывают налоговые платежи, которые потеряют свое влияние на рубль во второй половине недели. Это позволит рублю более тесно коррелировать с нефтяными котировками. Общее осознание того, что рубль должен стоить дешевле в среднесрочной перспективе, пока никак не влияет на обменные курсы. Российская валюта выглядит сильно, невзирая на ряд объективных причин, поэтому предугадать момент возвращения его к более адекватным значениям курсов пока затруднительно".