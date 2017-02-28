Рынок госдолга сохраняет серьёзный потенциал для дальнейшего снижения котировок - УК "Уралсиб"

"Рынок внутреннего долга не успел заметно измениться за сокращённую рабочую неделю, - констатируют аналитики УК "Уралсиб". - Динамика котировок ОФЗ оставалась в пределах 0,2%, корпоративные облигации в среднем подешевели на 0,1%. Минфин продолжает сталкиваться с трудностями при размещении новых госбумаг: по шестилетнему выпуску с фиксированным купоном пришлось дать скидку в 0,6% к ценам вторичного рынка. И всё равно продать удалось лишь две трети заявленного 20-миллиардного объёма. Центробанк опубликовал свежую статистику о вложениях нерезидентов в ОФЗ. Показав, что в декабре они обеспечили 77% спроса на новые госбумаги, увеличив позиции на 109 млрд рублей. Более мощный приток «горячих» денег из-за рубежа до сих пор был отмечен только в апреле 2013 года – после запуска расчётов по ОФЗ через Euroclear. Динамика рынка с середины января показывает, что даже умеренная нормализация внешнего спекулятивного притока, на фоне попыток Минфина увеличить заимствования, приводит к хронической слабости котировок. В ценах ОФЗ до сих пор заложены

очень оптимистичные ожидания снижения ключевой ставки Центробанка – с 10% до 7% годовых к середине

следующего года. Что оставляет серьёзный потенциал для дальнейшего снижения котировок, – особенно при

завершении торможения инфляции. Относительно привлекательными остаются госбумаги с переменным

купоном, выигрывающие от более медленного смягчения политики Центробанка".