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Главная / Аналитикам / Аналитика / «Народные ОФЗ» Минфина - инструмент привлекательный - TeleTrade
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28 февраля 2017 года 12:03
«Народные ОФЗ» Минфина - инструмент привлекательный - TeleTrade
"Один из анонсов инвестфорума в Сочи - выпуск, наконец, с апреля «народных ОФЗ» Минфином, - указывает эксперт TeleTrade Марк Гойхман. - Чтобы вытащить средства населения «из-под подушек» и направить их в экономику. И это при том, что свежа память в народе о «сгоревших» вкладах в Сбербанке, конфискационных денежных реформах, дефолте по гособлигациям… Будет ли удачной новая попытка вернуть доверие людей? Для этого условия предлагаются на удивление хорошие. А.Силуанов и Г.Греф уже заявили, что купят облигации лично… Доходность в среднем 8,5%. То есть выше, чем по вкладам в банках на срок свыше года, где средний процент упал в 2016 г. с 8,9% до 7,2%. , по данным ЦБ. Для спроса на бумаги у людей в принципе средства могут быть. Ведь суммы вкладов в банках в 2016 г. выросли на 4,2%. А 2017 год обещает быть более благополучным из-за стабилизации рубля, нефтяных цен, снижения инфляции, прекращения падения ВВП". Народные ОФЗ имеют, на взгляд эксперта, и иные преимущества перед вкладами, поскольку гарантируются государством, без ограничений в 1,4 млн руб., имеющихся в страховании вкладов. Проценты по депозитам станут и дальше неизбежно снижаться, а купонный доход по ОФЗ можно «застолбить» на весь срок до погашения, уверен М. Гойхман. В отличие от обычных облигаций, для их покупки не нужно открывать брокерский счёт. Одним словом, инструмент привлекательный. Риски невыплат по ним достаточно низки в условиях сокращения дефицита бюджета. Традиционные госбумаги в огромных объёмах успешно погашаются с 1998 года. Даже упрямое агентство Moody`s улучшило в феврале прогноз по рейтингу. Есть и ограничения, важные для населения. Облигации нельзя будет передать или продать, а досрочное предъявление к погашению ограничено необходимостью держать их один год для сохранения дохода. Довольно высока и минимальная сумма покупки - 30 тыс. руб. "Народные ОФЗ позволили бы государству решать одновременно несколько задач, - резюмирует М. Гойхман. - Во-первых, привлекать средства на широком рынке, если массово охватить население. Во-вторых, вовлекать их в экономику непосредственно, а не через банки. В третьих, разнообразить инструменты личных инвестиций и постепенно повышать финансовую грамотность людей. На перспективу начинание позитивное. Но для должного распространения (ведь первые 20 млрд руб. выпуска - капля в море) продукт должен получить дополнительное «сопровождение», чтобы пользоваться спросом у недоверчивого в целом населения. Необходима доступность и лёгкость оформления бумаг, широта охвата точек их распространения. Комиссии банков не должны ложиться на покупателей. И самое главное - нужна позитивная практика выплат по купонам, погашения при окончании срока или досрочном предъявлении. Всё это возможно не сразу, а спустя месяцы после первых выпусков. Но пока, если Силуанов и Греф уже в очереди за народными ОФЗ, то я - за ними…"
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28 февраля 2017 года 16:10
По мнению аналитиков "Открытие Брокер", наиболее вероятным сценарием является рост цен на золото до $1350 за унцию на конец текущего года. Сдержанному росту стоимости драгметалла будут способствовать сохранение политической напряжённости в мире, недостаточные темпы роста мировой и американской... читать дальше
.28 февраля 2017 года 14:10
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.28 февраля 2017 года 12:27
"Цена на нефть Brent на утро - $56.13. Как видно, значительных изменений в длящемся уже несколько недель боковом ценовом тренде на рынке нефти не происходит. На лицо противостояние между новостным фоном из США об уровне запасов и производственной активности, и реализации договоренностей ОПЕК+.... читать дальше
.28 февраля 2017 года 11:10
"Рынок нефти продолжает дисконтировать в стоимость актива рост числа активных буровых платформ в США, специализирующихся на сланцевом бурении, а также данные об увеличении уровня добычи, являющееся следствием первого фактора. На прошлой неделе количество нефтяных платформ в США выросло на пять... читать дальше
.28 февраля 2017 года 09:39
Американский рынок акций начал неделю сдержанным повышением. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном поднимаются во вторник. Цены на нефть слабо поднимаются во вторник. читать дальше
.28 февраля 2017 года 09:22
В случае активного роста валюты на ожиданиях выступления Д. Трампа, по его итогам не исключена фиксация прибыли - eToro
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.28 февраля 2017 года 09:02
Цены на золото снизятся до ближайшей зоны поддержки 1240-1245 долларов - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"Цены на золото такой тренд пробили наверх. Слабый доллар является сильным драйвером роста цен на "желтый" металл. Во вторник Трамп выступит перед Конгрессом с речью на тему экономической политики. Ожидается, что в ходе выступления Трамп предоставит информацию о своих планах по сокращению налогов.... читать дальше
.27 февраля 2017 года 19:25
До конца недели ожидаем сохранения торговли в диапазоне между 55,80 и 57,00 долларов за баррель Brent - GLOBAL FX
"Цены на нефть марки Brent сегодня уверенно корректируются после пятничной просадки. От минимумов в районе 56,00 котировки устремились вверх и сегодня балансируют выше 56,50. Поводом для роста послужили фиксация прибыли по коротким позициям, а также фундаментальные факторы. Технический комитет... читать дальше
.27 февраля 2017 года 18:53
Нефтяные котировки продолжают колебаться вокруг отметки в 55 долл. за баррель Brent - УК "Альфа-Капитал"
"Нефтяные котировки продолжают колебаться вокруг отметки в 55 долл. за баррель Brent, - отмечает аналитик УК «Альфа-Капитал» Денис Асаинов. - Рынок, похоже, никак не может определиться, на что лучше ориентироваться: на текущую добычу или на долгосрочные прогнозы. С одной стороны, по... читать дальше
.27 февраля 2017 года 18:03
"В понедельник нефтяные цены остаются на позитивной территории и закрепляются на уровне $56,5, - комментирует аналитик Бинбанка Антон Покатович. - Оптимизм участников рынка поддержали заявления Генсека ОПЕК М.Баркиндо о намерении стран-участников сделки приложить еще больше усилий для выполнения... читать дальше
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