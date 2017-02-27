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27 февраля 2017 года 17:14
Рынок может повторить тестирование сопротивления на уровне 1700 пунктов индекса ММВБ - ИК "Финам"
Несмотря на позитивный внешний фон, российский фондовый рынок ко второй половине торгов понедельника демонстрирует негативную динамику, отмечает аналитик ИК "Финам" Богдан Зварич. При этом рынок энергоносителей показывает неплохой рост, а нефть марки Brent смогла подняться в район 56,5 доллара за баррель. В Европе наблюдается незначительное отклонение основных площадок от уровней пятницы. Так, немецкий DAX растет на 0,1%, а французский CAC40 теряет 0,1%. К середине дня индекс ММВБ падает на 1,3%, отступив до 2067 пунктов, индекс РТС снижается на 0,1%, до 1128 пунктов. Аутсайдерами торгов выступают Энел Россия, Мосэнерго и ФСК ЕЭС, теряющие более 4,5%. Лучше рынка торгуются Магнит и МРСК Центра, прибавляющие 3,5% и 2,8% соответственно. Если же смотреть на техническую картину, сложившуюся в бумагах Магнита, стоит отметить, что после продолжительной консолидации между уровнями 10 000 и 11 000 и нескольких попыток пробоя одной из границ, «медведям» удалось увести бумагу вниз. При этом была пробита и поддержка на уровне 9500 рублей, а также сформирован краткосрочный нисходящий тренд, берущий начало от максимумов года. На взгляд эксперта, сигналом для начала роста станет пробой этого тренда, а также подтверждение пробоя, которым может стать преодоление сопротивления на уроне 10 000. В сложившейся ситуации Б. Зварич рекомендует игрокам покупать акции в случае преодоления уровня 10 000 с целью роста в районе 12 000 рублей за бумагу. На валютной секции Московской биржи, на фоне уверенной динамики рынка энергоносителей, российский рубль укрепляется по отношению к основным мировым валютам. Так, к середине дня доллар снизился на 1,3%, отступив до 57,7 рубля, евро потерял 1%, вплотную подойдя к отметке 61 рубль. На международном валютном рынке пара евро/доллар растет на 0,2%, торгуясь в районе 1,058. "Во второй половине торгов основным фактором для наших активов продолжит оставаться ситуация на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent может предпринять попытку подъема выше 57 долларов. В этом случае спрос на российские активы будет преобладать, что приведет к компенсации части снижения основными российскими индексами и дальнейшему креплению рубля. Также игрокам не стоит забывать о макроэкономической статистике из США, где сегодня будет опубликован индекс заказов на товары длительного использования", - прогнозирует эксперт ИК.
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