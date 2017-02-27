Окончание налогового периода поддержит рубль - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

"На валютном фронте без перемен, уровень 58 переходит "из рук в руки". Окончание налогового периода поддержит рубль в начале недели, деньги "кэрри"-трейдеров уже не вызывают роста ОФЗ, но и в доллар уходить не торопятся. Минфин в этой ситуации может легко реализовывать свои планы, о которых мы знаем в общих чертах. Для исключения рисков рекомендуем отыгрывать возможные движения рубля через опционы, покупка мартовских CALL 60-61 уровня и PUT уровня 57-58 позволит заработать при резком движении на несколько рублей в любую сторону", - полагают специалисты ИК "Церих Кэпитал Менеджмент".