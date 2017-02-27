К среде поддержка рубля начнёт ослабевать, и это частично поддержит индекс ММВБ - "Открытие Брокер"

"В целом российский рынок снижался под давлением крепкого рубля и потери надежд на увеличение дивидендных выплат государственных компаний. Особых изменений по данным вопросам не ожидается, тем более, что и надежды на Д. Трампа также не оправдываются. Поэтому инвесторы будут стремиться к ликвидации роста, случившегося по факту победы Д. Трампа в американской президентской гонке. К среде поддержка рубля начнёт ослабевать, поскольку завершатся налоговые платежи, и это частично поддержит рублёвый ММВБ", - отмечает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.