Базовый сценарий по паре доллар/рубль на ближайшие дни – диапазон в 57,50-58,50 - Промсвязьбанк

"Ключевым событием текущей недели, как ожидается, станет выступление Президента США Д.Трампа перед Конгрессом 28 февраля. Участники рынка надеются услышать новую информацию относительно налоговой реформы, а тон комментариев Д.Трампа может задать настроения на финансовых рынках. Российский рубль во второй половине прошлой недели продемонстрировал локальную коррекцию, но с открытия текущей недели близость налоговых выплат оказывает поддержку национальной валюте. Наш базовый сценарий по паре доллар/рубль на ближайшие дни – диапазон в 57,50-58,50 руб./доллар", - указывает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.