.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Рубль растет, но это временно - GLOBAL FX
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
27 февраля 2017 года 15:07
Рубль растет, но это временно - GLOBAL FX
"Рубль сегодня вернулся к росту. С начала дня наша валюта прибавила более 1% к доллару США и чуть менее 1% к евро. Сегодняшнее движение объясняется технической коррекцией после резкого роста доллара к рублю вечером пятницы. Участники рынка вернулись к нормальному распорядку дня, объемы стабилизировались, и фундаментальные факторы снова включились в игру. К таковым стоит отнести стабильность котировок Brent выше 56 долларов за баррель. Недавние заявления комитета ОПЕК о том, что "венские договоренности" соблюдаются на 86%, не стали ни для кого сюрпризом и уже были заложены в цены. Еще одним краткосрочным драйвером роста для рубля является налоговый период, в рамках которого экспортеры скупают нашу валюту для расчетов с налоговыми выплатами. Тем не менее, уже к концу этой недели влияние данного фактора будет утрачено. Это значит, что в центре внимания вновь окажется слишком высокий, по мнению нашего правительство, курс рубля. В таких условиях у пары USD/RUB не останется выбора, кроме как вернуться к максимумам прошлой пятницы в районе 58,50", - полагает главный аналитик GLOBAL FX Сергей Мельников.
.
27 февраля 2017 года 12:41
"Когда уже казалось, что рост начала года на рынке золота выдохся, цены на драгоценный металл смогли сделать еще один рывок и поднялись выше 1 250 долл. США за унцию к концу прошлой недели, - комментирует аналитик по сырьевым рынкам Julius Baer Карстен Менке. - В отсутствие других причин помимо... читать дальше
.27 февраля 2017 года 09:58
"Brent (56,3 доллара/баррель) продолжает формировать восходящий тренд. И до сих пор нацеливается на уровни 60+. Уже после этого предполагаемого рывка выше можно будет задуматься о значимой коррекции данного товара. Пока сохраняем ожидания роста, хотя и не пытаемся на этом заработать ввиду... читать дальше
.27 февраля 2017 года 09:40
Американские фондовые индексы к концу пятницы смогли выйти в "плюс". Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник снижаются. Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе азиатских торгов в понедельник. читать дальше
.27 февраля 2017 года 09:15
Нефтетрейдеров совсем не впечатлили оптимистичные заявления технического комитета ОПЕК по мониторингу соблюдения договоренностей о сокращении добычи, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. По оценкам комитета, производители в формате ОПЕК+ выполняют свои обязательства... читать дальше
.24 февраля 2017 года 14:15
Динамичный рост социальной сети способен принести значительную прибыль будущим акционерам SnapInc - QBF
Владельцы социальных сетей уверенно занимают ведущие позиции в рейтингах самых обеспеченных людей мира. Уже в марте IPO проведёт корпорация SnapInc., развивающая один из самых быстрорастущих онлайн-сервисов Snapchat. Американская компания SnapInc., основанная в сентябре 2011 года, известна как... читать дальше
.24 февраля 2017 года 11:27
С выборов президента США, на которых выиграл представитель республиканцев Дональд Трамп, прошло3,5 месяца. За это время индекс S&P 500 вырос на 9,9%, констатирует аналитик QBF Денис Иконников. При разделении индекса на компоненты обнаруживается, что некоторые отрасли, такие как финансы,... читать дальше
.24 февраля 2017 года 10:26
Нефть торгуется у максимума за 19 месяцев, Brent - выше $56,6 за баррель. Фондовые индексы Азии в пятницу снижаются на протоколе заседания ФРС. читать дальше
.24 февраля 2017 года 09:45
"В среду наш рынок показал отрицательную динамику - коррекция затягивается, - комментирует заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент» Андрей Верников. - С другой стороны, некоторые эксперты нам обещали всякие катаклизмы в связи с тем, что... читать дальше
.22 февраля 2017 года 16:32
"В ожидании публикации протокола заседания ФРС доллар чувствует себя весьма уверенно, заметно укрепляясь против европейских валют. Особенно ощутимые потери несет евро. EUR/USD нарушила целостность уровня 1,05, что говорит об угрозе активизации продаж валюты на фоне растущих политических рисков в... читать дальше
.22 февраля 2017 года 15:00
Диссонанс между позитивными экономическими новостями и происходящим на рынке облигаций еврозоны увеличивается - Julius Baer
"Диссонанс между потоком позитивных экономических новостей и расцветом рынка облигаций становится все более заметным, - указывает глава направления по исследованию инструментов с фиксированной доходностью Julius Baer Маркус Алленшпах. - Доходность по двухлетним государственным облигациям Германии... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.