Рубль растет, но это временно - GLOBAL FX

"Рубль сегодня вернулся к росту. С начала дня наша валюта прибавила более 1% к доллару США и чуть менее 1% к евро. Сегодняшнее движение объясняется технической коррекцией после резкого роста доллара к рублю вечером пятницы. Участники рынка вернулись к нормальному распорядку дня, объемы стабилизировались, и фундаментальные факторы снова включились в игру. К таковым стоит отнести стабильность котировок Brent выше 56 долларов за баррель. Недавние заявления комитета ОПЕК о том, что "венские договоренности" соблюдаются на 86%, не стали ни для кого сюрпризом и уже были заложены в цены. Еще одним краткосрочным драйвером роста для рубля является налоговый период, в рамках которого экспортеры скупают нашу валюту для расчетов с налоговыми выплатами. Тем не менее, уже к концу этой недели влияние данного фактора будет утрачено. Это значит, что в центре внимания вновь окажется слишком высокий, по мнению нашего правительство, курс рубля. В таких условиях у пары USD/RUB не останется выбора, кроме как вернуться к максимумам прошлой пятницы в районе 58,50", - полагает главный аналитик GLOBAL FX Сергей Мельников.