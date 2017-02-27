Пара доллар/рубль в скором времени вернется в диапазон от 58 до 60 рублей за доллар - "Аналитика Онлайн"

"Курс доллара на московской бирже торгуется на отметке 57 рублей 85 копеек, евро держится в районе 61 рубля 20 копеек, индекс ММВБ упал до 2070 пунктов, а котировки нефти марки Brent подбираются к 57 долларам за баррель, - отмечает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. - Черное золото уверенно растет, что позволяет российской валюте уверенно держаться на плаву. А вот российский фондовый рынок падает стремительными темпами. Сейчас индекс ММВБ упал до минимальных значений с конца ноября 2016 года. Распродажу российских акций устроили зарубежные инвесторы, которые предпочли уйти на длинные февральские выходные без открытых позиций в российских акциях. Инвесторов напугали возможные нотки ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Что касается курса российской валюты, то здесь стоит отметить, что налоговая неделя закончилась и рубль держится достаточно уверенно лишь только потому, что растет нефть. Однако, мы по-прежнему считаем, что доллар/рубль, скорее всего, в скором времени вернется в диапазон от 58 до 60 рублей за доллар".