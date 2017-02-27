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27 февраля 2017 года 14:45
Индекс ММВБ будет консолидироваться вблизи отметки 2070 пунктов до конца сегодняшнего торгового дня - Dukascopy Bank SA
"Несмотря на внешний позитивный фон в первую половину торговой сессии понедельника, 27 февраля, российские индексы акций торгуются разнонаправленно, - отмечает руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович. - Так, если индекс ММВБ снижается на 1%, двигаясь вниз вслед за акциями банков и нефтегазовых компаний, то индекс РТС незначительно растет благодаря укреплению курса рубля относительно доллара. Курс российской валюты вырос относительно доллара на 61 копейку до 57,8225 руб./долл. При этом европейская валюта дешевеет против рубля на 45 копеек до 61,19 руб./евро. Европейские фондовые индикаторы растут сегодня в среднем на 0,3%, корректируясь вверх после пятничного снижения. В целом же волатильность на рынке акций низкая, так как инвесторы ожидают итогов завтрашнего выступления Дональда Трампа в Сенате США, в ходе которого, как прогнозируется, он озвучит основные параметры программы по снижению налоговой нагрузки для американских компаний. Мы ожидаем, что индекс ММВБ будет консолидироваться вблизи отметки 2070 пунктов до конца сегодняшнего торгового дня".
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