Credit Suisse поднял рейтинг GDR Mail.ru до "держать" и оценку на 33%

Credit Suisse повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Mail.ru с $15 до $20 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена с "продавать" до "держать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR Mail.ru, основанный на оценках аналитиков 17 инвестиционных банков, составляет $20,65 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $21,75 за штуку.