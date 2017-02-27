Краткосрочно USD/RUB имеет все шансы остаться на отметках 57.5-58.5 - "Нордеа Банк"

"Новая неделя насыщена событиями и статистикой, которые могу внести достаточно заметные изменения в ту сравнительно однообразную картину на площадках, которую мы наблюдали в последние пару недель, - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - К наиболее значимым событиям следует отнести выступление Д. Трампа в Конгрессе (28/02), а также Д. Йеллен в Чикаго (03/03). Кроме того, с началом нового месяца начнут выходить данные по деловой активности (индексы PMI). Касательно выступления президента США перед Конгрессом, основным вопросом является сможет ли Трамп относительно четко сформулировать основные принципы новой фискальной политики. В случае неубедительности, доллар ждет ослабление несмотря на достаточно «ястребиные» протоколы FOMC и комментарии представителей ФРС США. Рубль в первой половине текущей недели будет в меньшей степени уязвим от внешних шоков в силу сохраняющегося повышенного спроса на рублевую ликвидность на фоне пика налоговых платежей. Одновременно с этим на стороне российской валюты остается нефть, которая всячески игнорирует любые негативные новости и продолжает торговаться в диапазоне $55-57/Brent. Краткосрочно USD/RUB имеет все шансы остаться на отметках 57.5-58.5, однако ближе к окончанию недели локальные факторы окажутся более слабыми перед внешним фоном, и рубль направится к уровням 58-60".