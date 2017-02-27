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27 февраля 2017 года 13:41
Краткосрочно USD/RUB имеет все шансы остаться на отметках 57.5-58.5 - "Нордеа Банк"
"Новая неделя насыщена событиями и статистикой, которые могу внести достаточно заметные изменения в ту сравнительно однообразную картину на площадках, которую мы наблюдали в последние пару недель, - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - К наиболее значимым событиям следует отнести выступление Д. Трампа в Конгрессе (28/02), а также Д. Йеллен в Чикаго (03/03). Кроме того, с началом нового месяца начнут выходить данные по деловой активности (индексы PMI). Касательно выступления президента США перед Конгрессом, основным вопросом является сможет ли Трамп относительно четко сформулировать основные принципы новой фискальной политики. В случае неубедительности, доллар ждет ослабление несмотря на достаточно «ястребиные» протоколы FOMC и комментарии представителей ФРС США. Рубль в первой половине текущей недели будет в меньшей степени уязвим от внешних шоков в силу сохраняющегося повышенного спроса на рублевую ликвидность на фоне пика налоговых платежей. Одновременно с этим на стороне российской валюты остается нефть, которая всячески игнорирует любые негативные новости и продолжает торговаться в диапазоне $55-57/Brent. Краткосрочно USD/RUB имеет все шансы остаться на отметках 57.5-58.5, однако ближе к окончанию недели локальные факторы окажутся более слабыми перед внешним фоном, и рубль направится к уровням 58-60".
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27 февраля 2017 года 12:41
"Когда уже казалось, что рост начала года на рынке золота выдохся, цены на драгоценный металл смогли сделать еще один рывок и поднялись выше 1 250 долл. США за унцию к концу прошлой недели, - комментирует аналитик по сырьевым рынкам Julius Baer Карстен Менке. - В отсутствие других причин помимо... читать дальше
.27 февраля 2017 года 09:58
"Brent (56,3 доллара/баррель) продолжает формировать восходящий тренд. И до сих пор нацеливается на уровни 60+. Уже после этого предполагаемого рывка выше можно будет задуматься о значимой коррекции данного товара. Пока сохраняем ожидания роста, хотя и не пытаемся на этом заработать ввиду... читать дальше
.27 февраля 2017 года 09:40
Американские фондовые индексы к концу пятницы смогли выйти в "плюс". Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник снижаются. Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе азиатских торгов в понедельник. читать дальше
.27 февраля 2017 года 09:15
Нефтетрейдеров совсем не впечатлили оптимистичные заявления технического комитета ОПЕК по мониторингу соблюдения договоренностей о сокращении добычи, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. По оценкам комитета, производители в формате ОПЕК+ выполняют свои обязательства... читать дальше
.24 февраля 2017 года 14:15
Динамичный рост социальной сети способен принести значительную прибыль будущим акционерам SnapInc - QBF
Владельцы социальных сетей уверенно занимают ведущие позиции в рейтингах самых обеспеченных людей мира. Уже в марте IPO проведёт корпорация SnapInc., развивающая один из самых быстрорастущих онлайн-сервисов Snapchat. Американская компания SnapInc., основанная в сентябре 2011 года, известна как... читать дальше
.24 февраля 2017 года 11:27
С выборов президента США, на которых выиграл представитель республиканцев Дональд Трамп, прошло3,5 месяца. За это время индекс S&P 500 вырос на 9,9%, констатирует аналитик QBF Денис Иконников. При разделении индекса на компоненты обнаруживается, что некоторые отрасли, такие как финансы,... читать дальше
.24 февраля 2017 года 10:26
Нефть торгуется у максимума за 19 месяцев, Brent - выше $56,6 за баррель. Фондовые индексы Азии в пятницу снижаются на протоколе заседания ФРС. читать дальше
.24 февраля 2017 года 09:45
"В среду наш рынок показал отрицательную динамику - коррекция затягивается, - комментирует заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент» Андрей Верников. - С другой стороны, некоторые эксперты нам обещали всякие катаклизмы в связи с тем, что... читать дальше
.22 февраля 2017 года 16:32
"В ожидании публикации протокола заседания ФРС доллар чувствует себя весьма уверенно, заметно укрепляясь против европейских валют. Особенно ощутимые потери несет евро. EUR/USD нарушила целостность уровня 1,05, что говорит об угрозе активизации продаж валюты на фоне растущих политических рисков в... читать дальше
.22 февраля 2017 года 15:00
Диссонанс между позитивными экономическими новостями и происходящим на рынке облигаций еврозоны увеличивается - Julius Baer
"Диссонанс между потоком позитивных экономических новостей и расцветом рынка облигаций становится все более заметным, - указывает глава направления по исследованию инструментов с фиксированной доходностью Julius Baer Маркус Алленшпах. - Доходность по двухлетним государственным облигациям Германии... читать дальше
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