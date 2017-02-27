Торговый диапазон на сегодня – 57,60-58,20 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития

"После февральских выходных биржевая сессия стартовала укреплением рубля относительно доллара в район 57,80 руб./долл., комментирует ситуацию на валютном рынке руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. - Этому способствовали, главным образом, продажи валюты (возможно, со стороны экспортеров под уплату налогов). За выходные в России ситуация на международных торговых площадках оставалась умеренно-оптимистичной. Рынки «живут» ожиданием событий этой недели. Во-первых, во вторник состоится выступление президента США Дональда Трампа в Конгрессе. Игроки надеются услышать подробности будущей налоговой реформы, в частности, как именно изменится налоговый механизм, какой будет величина приграничного налога (был анонсирован ранее), на какую величину будут повышаться импортные пошлины. В случае если Трамп подтвердит повышение импортных пошлин, это окажет давление на доллар. Вторым по значимости событием этой недели станет публикация данных по ВВП США за 4 квартал 2016 года и безработице за февраль 2017 г. После этого с комментариями выступит глава ФРС США Джанет Йеллен – макроэкономические показатели могут повлиять на тон ее высказываний и, возможно, на график повышения ставки в этом году. У рубля пока еще есть возможности для небольшого укрепления в пределах 50-60 копеек. Ожидаемый торговый диапазон на сегодня – 57,60-58,20 руб./долл.".