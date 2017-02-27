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27 февраля 2017 года 13:05
Торговый диапазон на сегодня – 57,60-58,20 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"После февральских выходных биржевая сессия стартовала укреплением рубля относительно доллара в район 57,80 руб./долл., комментирует ситуацию на валютном рынке руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. - Этому способствовали, главным образом, продажи валюты (возможно, со стороны экспортеров под уплату налогов). За выходные в России ситуация на международных торговых площадках оставалась умеренно-оптимистичной. Рынки «живут» ожиданием событий этой недели. Во-первых, во вторник состоится выступление президента США Дональда Трампа в Конгрессе. Игроки надеются услышать подробности будущей налоговой реформы, в частности, как именно изменится налоговый механизм, какой будет величина приграничного налога (был анонсирован ранее), на какую величину будут повышаться импортные пошлины. В случае если Трамп подтвердит повышение импортных пошлин, это окажет давление на доллар. Вторым по значимости событием этой недели станет публикация данных по ВВП США за 4 квартал 2016 года и безработице за февраль 2017 г. После этого с комментариями выступит глава ФРС США Джанет Йеллен – макроэкономические показатели могут повлиять на тон ее высказываний и, возможно, на график повышения ставки в этом году. У рубля пока еще есть возможности для небольшого укрепления в пределах 50-60 копеек. Ожидаемый торговый диапазон на сегодня – 57,60-58,20 руб./долл.".
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27 февраля 2017 года 12:41
"Когда уже казалось, что рост начала года на рынке золота выдохся, цены на драгоценный металл смогли сделать еще один рывок и поднялись выше 1 250 долл. США за унцию к концу прошлой недели, - комментирует аналитик по сырьевым рынкам Julius Baer Карстен Менке. - В отсутствие других причин помимо... читать дальше
.27 февраля 2017 года 09:58
"Brent (56,3 доллара/баррель) продолжает формировать восходящий тренд. И до сих пор нацеливается на уровни 60+. Уже после этого предполагаемого рывка выше можно будет задуматься о значимой коррекции данного товара. Пока сохраняем ожидания роста, хотя и не пытаемся на этом заработать ввиду... читать дальше
.27 февраля 2017 года 09:40
Американские фондовые индексы к концу пятницы смогли выйти в "плюс". Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник снижаются. Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе азиатских торгов в понедельник. читать дальше
.27 февраля 2017 года 09:15
Нефтетрейдеров совсем не впечатлили оптимистичные заявления технического комитета ОПЕК по мониторингу соблюдения договоренностей о сокращении добычи, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. По оценкам комитета, производители в формате ОПЕК+ выполняют свои обязательства... читать дальше
.24 февраля 2017 года 14:15
Динамичный рост социальной сети способен принести значительную прибыль будущим акционерам SnapInc - QBF
Владельцы социальных сетей уверенно занимают ведущие позиции в рейтингах самых обеспеченных людей мира. Уже в марте IPO проведёт корпорация SnapInc., развивающая один из самых быстрорастущих онлайн-сервисов Snapchat. Американская компания SnapInc., основанная в сентябре 2011 года, известна как... читать дальше
.24 февраля 2017 года 11:27
С выборов президента США, на которых выиграл представитель республиканцев Дональд Трамп, прошло3,5 месяца. За это время индекс S&P 500 вырос на 9,9%, констатирует аналитик QBF Денис Иконников. При разделении индекса на компоненты обнаруживается, что некоторые отрасли, такие как финансы,... читать дальше
.24 февраля 2017 года 10:26
Нефть торгуется у максимума за 19 месяцев, Brent - выше $56,6 за баррель. Фондовые индексы Азии в пятницу снижаются на протоколе заседания ФРС. читать дальше
.24 февраля 2017 года 09:45
"В среду наш рынок показал отрицательную динамику - коррекция затягивается, - комментирует заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент» Андрей Верников. - С другой стороны, некоторые эксперты нам обещали всякие катаклизмы в связи с тем, что... читать дальше
.22 февраля 2017 года 16:32
"В ожидании публикации протокола заседания ФРС доллар чувствует себя весьма уверенно, заметно укрепляясь против европейских валют. Особенно ощутимые потери несет евро. EUR/USD нарушила целостность уровня 1,05, что говорит об угрозе активизации продаж валюты на фоне растущих политических рисков в... читать дальше
.22 февраля 2017 года 15:00
Диссонанс между позитивными экономическими новостями и происходящим на рынке облигаций еврозоны увеличивается - Julius Baer
"Диссонанс между потоком позитивных экономических новостей и расцветом рынка облигаций становится все более заметным, - указывает глава направления по исследованию инструментов с фиксированной доходностью Julius Baer Маркус Алленшпах. - Доходность по двухлетним государственным облигациям Германии... читать дальше
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