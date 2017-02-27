Рост цен на золото выше 1 250 долл. США за унцию вряд ли будет устойчивым - Julius Baer

"Когда уже казалось, что рост начала года на рынке золота выдохся, цены на драгоценный металл смогли сделать еще один рывок и поднялись выше 1 250 долл. США за унцию к концу прошлой недели, - комментирует аналитик по сырьевым рынкам Julius Baer Карстен Менке. - В отсутствие других причин помимо растущих опасений, что президент США Дональд Трамп станет «неуправляемой бомбой», мы считаем, что причиной роста в основном стала техническая торговля. На текущей неделе рынок золота будет внимательно следить за первым обращением президента Трампа к Конгрессу во вторник, которое должно содержать детали касательно планов новой администрации по налоговой реформе и расходам на инфраструктурные проекты. Хотя мы признаем существование риска роста цен на золото, связанного с политикой Трампа, необходимо принимать во внимание, что его действия пока что не имели негативного влияния на экономические и финансовые рынки. Экономика находится в очень благоприятных условиях, не только в США, но и глобально, и фондовые рынки находятся на рекордно высоких уровнях или близки к ним. В сочетании с нашими ожиданиями роста ставок и укрепления доллара США, такая обстановка не очень благоприятна для рынка золота. Благодаря поддержке технических закупок цены на золото смогли сделать еще один рывок и поднялись выше 1 250 долл. США за унцию к концу прошлой недели".