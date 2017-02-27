Поддержать рубль может позитивная динамика нефтяных котировок и доклад главы ОПЕК - Бинбанк

"Динамика валютного рынка в течение недели во многом будет зависеть от новостей, поступающих из США, - указывает главный аналитик Бинбанка Наталья Ващелюк. - В среду станет известно содержание первого обращения президента США к конгрессу. Так как Д. Трамп обещал анонсировать «феноменальные» изменения в области налоговой системы в конце февраля-начале марта, есть вероятность, что это произойдет именно в ходе обращения. Также инвесторы продолжат следить за заявлениями представителей ФРС США, уделяя повышенное внимание докладу Дж. Йеллен в пятницу. В подобных условиях следует ожидать укрепление доллара к основным валютам, в том числе к евро (к уровню около 1.045-1.05 долл./евро). Поддержать рубль может позитивная динамика нефтяных котировок и доклад главы ОПЕК М. Баркиндо на конференции в Нигерии (прогноз на конец недели: 58-58.5 руб./долл., 61-61.5 руб./евро)".