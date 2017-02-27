Сильного укрепления рубля пока ждать не стоит - Локо-Банк

"Стабильные и постепенно растущие цены на нефть способствовали позитивному открытию торгов по рублю в понедельник. В первые минуты рубль к доллару и евро подорожал более чем на 30 копеек, приблизившись к 58 за доллар. В целом ситуация никак не изменилась. Основные риски связаны с повышением ставки ФРС и снижением ставки ЦБ РФ. Но даже эти факторы уже частично заложены в цены, поэтому большее значение имеет все же цена на нефть. Спекулятивный капитал, обеспечивающий укрепление рубля в последнее время, все равно будет прибывать даже после повышения ставки в США и снижения ставки в РФ, так как "кэрри" все еще будет прибыльной стратегией. Сегодня рубль будет тестировать отметку в 58 к доллару, но сильного укрепления пока ждать не стоит. Некоторое ослабление до 59 в течение недели более вероятно", - отмечает заместитель председателя правления Локо-Банка Андрей Люшин.