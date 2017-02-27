Ждем роста спекулятивной составляющей на фондовом рынке - ВТБ 24

"Протоколы последнего заседания Федрезерва не смогли напугать инвесторов - многие члены FOMC готовы поддержать повышение процентных ставок, но хотят получить больше подтверждений уверенного восстановления американской экономики и ускорения инфляции, - отмечает главный аналитик ВТБ24 Станислав Клещев. - По своей сути, тональность протоколов идёт в русле последних высказываний главы Федрезерва, а главным фактором неопределённости продолжает выступать так и не обнародованная программа налоговой реформы и фискального стимулирования новой администрации США. Завтра Д. Трамп будет выступать в Конгрессе, и это выступление может стать неплохой площадкой для того, чтобы пролить чуть больше света на инициативы в бюджетной сфере. Кто-то может рассматривать данное событие как дополнительный фактор риска - если уж перед протоколами Федрезерва на рынке была нервозность, то перед обращением Д. Трампа к нации ситуация может повториться. Тем более, если мы говорим о российском фондовом рынке, продолжающем демонстрировать слабость".

Другими важными событиями для нашего рынка на предстоящей неделе станут ребалансировка MSCI Russia и MSCI Russia 10/40. "В первом случае ждём давления продаж на акции Газпрома в связи со снижением веса акций компании, во втором - слабость Магнита и выраженный интерес к акциям НОВАТЭК, победившего в борьбе за 4 место в базе расчёта и "удвоенный" вес в индексе, - прогнозирует С. Клещев. - Принимая во внимание, что до ребалансировки остаётся всего 2 торговые сессии, спекулятивная составляющая может проявиться очень ярко. Со стратегической точки зрения очень важным для рынка представляется позиция Совета директоров Газпрома относительно дивидендной политики компании на ближайшие 3 года. Будет ли payout на уровне 25% или 50% от чистой прибыли, как требует Минфин, или же компания пойдёт следом за Роснефтью, обозначив уровень 35%, - от этого будет зависеть очень многое в свете инвестиционной привлекательности акций газового холдинга".