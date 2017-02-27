Рубль несет умеренные потери - Банк "Зенит"

"Торги на внутреннем валютном рынке на прошлой неделе были негативными для рубля. В среду и пятницу российская валюта потеряла к доллару и евро более 1%, несмотря на довольно нейтральный фон нефтяного рынка. Курс доллара составил на закрытие пятницы 58.45 руб. (+105 руб. за два дня), курс евро – 61.65 руб. (+1.07

руб.) На международном валютном рынке доллар был стабилен к евро, несмотря на пятничную распродажу в сегменте рискованных активов. По итогам минувшей недели основная валютная пара осталась вблизи отметки $1.0560. На текущей неделе цены на нефть вернулись к небольшому росту, что должно позволить рублю отыграть часть потерь прошлой недели. В то же время, завтра завершается налоговый период февраля, при этом пик по крупным налогам приходится на сегодня. Таким образом, рубль лишится внутренней поддержки и,

вероятно, усилит волатильность на фоне аналогичного поведения внешних площадок", - отмечают аналитики банка "Зенит".