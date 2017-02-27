Сегодня котировки ОФЗ будут показывать "боковую" или умеренно понижательную динамику - Промсвязьбанк

"Судя по результатам последних аукционов ОФЗ, под наибольшим давлением остается средний участок кривой: как и 2 недели ранее, Минфину вновь не удалось полностью разместить 6-летний выпуск ОФЗ-ПД 26220, несмотря на премию в доходности к рынку по цене отсечения в размере 10 б.п. Средневзвешенная цена составила 95,9321 (YTM 8,47%) при рыночной 96,3 (YTM 8,39%), а из предложенных 20 млрд руб. по номиналу при спросе в 23,45 млрд руб. было реализовано лишь 13,72 млрд руб.(68,6%). В то же время 15-летние ОФЗ-ПД 26218 на сумму 10 млрд руб. были размещены без премии в доходности к рынку по средневзвешенной цене 102,0473% (YTM 8,42%) и при большем объеме спроса в абсолютном выражении (30,86 млрд руб.). Считаем, что среднесрочные ОФЗ будут оставаться менее привлекательными пока Банк России не смягчит свою риторику в отношении ДКП или данные по инфляции не предоставят для этого веские основания. Пока что парадигма остается прежней: по данным Росстата, недельная инфляция (с 14 по 20 февраля) вернулась на уровень 0,1% после нулевого роста за предыдущую неделю и составила 4,6% в годовом выражении. Главным событием предстоящей недели станет выступление Д.Трампа перед перед Конгрессом (вечер вторника), в ходе которого может быть озвучена программа его налоговых реформ. Сегодня же в фокусе инвесторов будет Российский инвестиционный форум в Сочи (27-2 8 февраля) и статистика по заказам на товары длительного пользования из США (16:30 мск). Мы по-прежнему считаем, что без позитивных новостей котировки ОФЗ будут показывать "боковую" или умеренно понижательную динамику", - комментирует ситуацию аналитик Промсвязьбанка Роман Насонов.