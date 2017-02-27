С наступлением марта рубль рискует вернуться в диапазон 60-62 за доллар - "Открытие Брокер"

Рубль пока удерживался от ослабления за счёт повышенного спроса в налоговый период, но с наступлением марта рискует вернуться в диапазон 60-62 за доллар. Как минимум, отмечает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, этому также будет способствовать вывод капитала нерезидентов с российского фондового рынка. С другой стороны, если появятся какие-то надежды на старт диалога Москвы и Вашингтона, то оптимизм вновь может вернуться в отечественные бумаги и рубль.