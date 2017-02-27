Ожидаем замедления роста доходностей госбумаг и увеличения активности торгов - Росбанк

"Российский долговой рынок преодолел укороченную неделю без малейшей интриги. Доходности бенчмарковых ОФЗ продолжили рост в масштабе 3-7 бп. Доходности краткосрочных выпусков уже превысили уровни окончания 2016 года: в среду 3-летняя 26210 закрылась по доходности 8.31% (против 8.3% в конце декабря). Доходность 10-летнего выпуска ОФЗ-ПЛ 26207 (8.20%) находится вблизи максимальных уровней 2017 года, наблюдавшихся в конце января (8.26%). На текущей неделе мы ожидаем замедления роста доходностей госбумаг и увеличения активности торгов. Предполагаем, что интенсивность первичного предложения со стороны корпоративных заемщиков сохранится на высоком уровне", - комментируют аналитики Росбанка.