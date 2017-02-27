Пара доллар/рубль сейчас находится на относительно привлекательных для ее покупки уровнях - ITinvest

"Пара доллар/рубль (58,1 рублей за доллар), как видится, формирует отскок. Этот отскок еще может иметь развитие и поднять цену ближе к 60, но пока и риски возврата к 57 рублям или даже ниже присутствуют. Так или иначе, пара сейчас находится на относительно привлекательных для ее покупки уровнях, способных дать покупателям в перспективе нескольких месяцев плюс 3-7 рублей за каждый доллар к его текущей цене", - отмечает начальник управления продаж ITinvest Андрей Хохрин.