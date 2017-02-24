Выручка VimpelCom по МСФО за 4 квартал может вырасти на 2,9% - Sberbank CIB

"В понедельник, 27 февраля, VimpelCom Ltd представит финансовую отчетность за 4 квартал 2016 года по МСФО, - указывают эксперты Sberbank CIB. - В тот же день в 16:00 по московскому времени в Барселоне состоится встреча, на которой представители компании ответят на вопросы аналитиков и инвесторов о финансовых результатах и предоставят новую информацию о стратегии оператора. Ключевым вопросом мы считаем возможное объявление дивидендной политики, предполагающей более существенные выплаты акционерам. Напомним, что в 2014 году оператор сократил выплаты до 3,5 центов на акцию в целях снижения долговой нагрузки. Теперь же, когда долг итальянского подразделения деконсолидирован, а коэффициент "чистый долг/EBITDA" компании составляет менее 2,0, она решила рассмотреть возможность пересмотра дивидендной политики в начале 2017 года и возобновления более существенных выплат. Если говорить о результатах за 4К16, то набольший интерес в отчетности будут представлять показатели отдельных подразделений (особенно российского) и динамика денежных потоков. Мы ожидаем увеличения консолидированной выручки в отчетном периоде на 2,9% по сравнению с 4К15, до $2,4 млрд - впервые с 2014 года. Это связано по большей части с некоторым укреплением локальных валют по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Напомним, что ранее показатели компании находились под давлением в основном из-за снижения курса валют. В России мы ожидаем снижения выручки на 1,6% в рублях с уровня 4К15, что предполагает такую же годовую динамику, как в 3К16".

По оценке экспертов Sberbank CIB, консолидированная скорректированная EBITDA достигла $0,92 млрд, а соответствующая рентабельность - 38,6%, что немного ниже уровня 4К15, поскольку рентабельность в Алжире и Узбекистане, по-видимому, оставалась под давлением (как и выручка), а в Пакистане оказалась хуже, чем годом ранее, из-за консолидации Warid (хотя эта сделка способствовала росту выручки). Специалисты Sberbank CIB ожидают чистую прибыль в $1,7 млрд за счет $1,5 млрд положительного эффекта от деконсолидации итальянского подразделения.