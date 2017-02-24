Динамичный рост социальной сети способен принести значительную прибыль будущим акционерам SnapInc - QBF

Владельцы социальных сетей уверенно занимают ведущие позиции в рейтингах самых обеспеченных людей мира. Уже в марте IPO проведёт корпорация SnapInc., развивающая один из самых быстрорастущих онлайн-сервисов Snapchat.

Американская компания SnapInc., основанная в сентябре 2011 года, известна как владелец мессенджера Snapchat. Он позволяет обмениваться созданными в режиме реального времени фото- и видеоизображениями. У пользователей есть возможность написать к ним короткие текстовые комментарии. Сообщения, отправленные в мессенджере, бесследно стираются спустя 10 секунд после просмотра. Благодаря этому, общение в соцсети становится более похожим на живой диалог, в котором собеседникам легче раскрепоститься - ведь написанное сразу растворяется в потоке информации. Кроме того, в Snapchat можно опубликовать видеоисторию, которую в течение суток смогут посмотреть все посетители Интернет-ресурса. Возможности Snapchat высоко оценила молодёжь: 45% пользователей мессенджера - люди с 18 до 24 лет. В данной возрастной группе онлайн-сервис лишь на 6% уступает по популярности Facebook . Три четверти аудитории Snapchat составляют люди до 35 лет.

С каждым годом растёт покупательная способность поколения Y, которое стало целевой аудиторией новой социальной сети. Молодые люди интересуются онлайн-шоппингом и следят за брендами, подписываясь на сообщения различных групп в социальных сетях. Именно поэтому мессенджер для обмена фото и видео представляет особый интерес для рекламодателей. В нём уже появились страницы многих западных магазинов и компаний, работающих в сфере услуг.

Постепенно в Snapchat пришли медиахолдинги. Здесь транслируются спортивные состязания и съёмки с тренировок, проекты, подготовленные Cosmopolitan, National Geographic и CNN.

Популярность Snapchat в США и Европе необычайно высока. С декабря 2015 года по июнь 2016-го число ежедневных пользователей онлайн-сервиса увеличилось с 110 миллионов до 150 миллионов человек. За 6 месяцев аудитория соцсети выросла на 36,3%.По данным Edison Research, весной прошлого года по популярности среди аудитории Соединённых Штатов Америки Snapchat уступил лишьFacebook. Как сообщают представители SnapInc., 54% зарегистрировавшихся заходят на Интернет-ресурс ежедневно. В среднем активный пользователь заглядывает в социальную сеть 18 раз в день. По количеству ежедневных пользователей Snapchat сейчас впередиTwitter. Месячный охват аудитории превышает 227 миллионов человек. По темпам роста достаточно молодой Интернет-ресурс обгоняет VK, Telegram и даже Facebook . Специалисты предполагают, что постепенно переписка в Snapchat составит конкуренцию SMS-общению.

Рост аудитории и рекламодателей Snapchat свидетельствует о том, что доходы компании SnapInc. будут увеличиваться, следовательно, инвесторам стоит обратить на неё внимание.

Компанию SnapInc. высоко оценили конкуренты ещё в 2013 году. Тогда Facebook объявила о своём желании приобрести Snapchat. Компания Марка Цукерберга предлагала за ресурс 3 миллиарда долларов, но получила отказ. В первой половине минувшего года SnapInc. провела F раунд финансирования, т.е. этап, который даёт возможность подготовиться к IPO. Он позволил привлечь компании 1,8 миллиардов долларов. После этого стоимость SnapInc. достигла 16 миллиардов долларов.

Выручка компании постоянно растёт. Так, весной 2016 года её руководство объявило о том, что ожидаемый доход от рекламодателей достигнет $250-350 миллионов, хотя год назад аналогичный показатель составлял$100 миллионов. В итоге доход за прошлый год превзошёл даже самые смелые ожидания - он достиг $404,5 млн. За 2016 год средняя квартальная выручка на одного пользователя выросла с $0,32 до $1,05. Значительное улучшение финансовых показателей свидетельствует об уверенном развитии корпорации. Отметим, что компания лишь начала активную коммерциализацию. На сегодняшний день ни один партнёр не генерирует более 10% выручки SnapInc. Столь широкая диверсификация рекламодателей - одна из предпосылок успешного развития компании.

Кроме того, сейчас быстро растёт популярность интернет-рекламы как маркетингового инструмента: аналитики предполагают, что уже в 2017 году в США расходы на неё превзойдут вложения в ТВ-маркетинг, а к 2020 году сетевая реклама обгонит телевизионную более чем на 30%.Snapchat привлекает рекламодателей возможностью создания таргетированной рекламы, т.е. предложений, которые демонстрируются в зависимости от данных, известных о пользователе.

Заявка на участие в IPO поступила в Комиссию по ценным бумагам США 15 ноября 2016 года. Размещение акций на бирже NYSE запланировано на март текущего года. The WallStreet Journal со ссылкой на проверенные источники сообщает, что стоимость SnapInc. во время первичного размещения может достигнуть 25 миллиардов долларов . Аналитики уже говорят о выходе компании на IPO как о важнейшем размещении компании технологического сектора в 2017 году и крупнейшем среди социальных сетей с 2013 года.

Динамичный рост социальной сети способен принести значительную прибыль будущим акционерам SnapInc. Инвестиционная компания QBF планирует приобрести акции корпорации по цене размещения и предлагает клиентам приумножить личный капитал за счёт роста стоимости бумаг. По нашим прогнозам, его потенциал составляет 25-30%. Мы рекомендуем российским инвесторам вкладывать денежные средства в SnapInc. в рамках краткосрочных и среднесрочных стратегий.

Мадина Абаева, руководитель аналитического отдела QBF