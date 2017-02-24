Коррекция на отечественном рынке акций затягивается - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

"В среду наш рынок показал отрицательную динамику - коррекция затягивается, - комментирует заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент» Андрей Верников. - С другой стороны, некоторые эксперты нам обещали всякие катаклизмы в связи с тем, что статистически февраль самый плохой месяц в году для индекса S&P-500, а их нет. Мало того, напряженность вокруг долговых проблем Греции пока удается гасить словесными интервенциями".

В Европе также не все плохо, уверен эксперт ИК. В этом месяце оказались неожиданно позитивными настроения в деловых кругах Германии, согласно вышедшим результатам опросов немецкого исследовательского института Ifo. Индекс делового климата Ifo вырос до 111 пунктов. Показатель за январь пересмотрен в сторону повышения и составил 109,9 пунктов. Консенсус-прогноз Reuters был падение до 109,6 пунктов.

Неожиданный рост Индекса делового климата Ifo Германии говорит в пользу хорошего начала 2017 года для Германии и стран еврозоны, несмотря на беспокойства касательно торговой политики США, Брексита и выборов во Франции, указывает А. Верников. Также превысили ожидания почти все индексы деловой активности в промышленном секторе Германии, Франции и еврозоны в целом. Казалось бы, «экспортоориентированная» экономика Германии должна страдать от протекционистской политики Трампа - на долю США приходится 10% экспорта Германии. Президент США Дональд Трамп грозил обложить немецкие автомобили 35% пограничным налогом. Трамп считает, что эта мера позволит создать новые рабочие места в США. По прогнозам Бундесбанка, экономика Германии в ближайшие месяцы будет продолжать демонстрировать устойчивость, благодаря высокой активности в промышленности и строительном секторе.

"На первую половину года мы настроены оптимистично, - резюмирует А. Верников. - Goldman Sachs ожидает, что мировые запасы нефти продолжат снижаться в связи с сокращением добычи в рамках договора ОПЕК и сильным ростом спроса. Goldman Sachs оставил без изменений прогнозы по Brent и WTI – цены во втором квартале должны вырасти до $59 и $57,50 за баррель, соответственно. Аналитики Bank of America Merrill Lynch также отметили ряд положительных рисков для нефти: рост спроса на нефть выше ожиданий, геополитические риски и рост инфляции. Рынок будут разгонять наверх, когда станет известна точная дата очной встречи президентов США и России. Пока дипломаты даже не обсудили дату этой встречи. Вероятно, короткая встреча будет на по полях саммита «двадцатки» в Гамбурге 7-8 июля, но под нее рынок сильно разогнать не удастся. Вообще, фактор Трампа сейчас даже важнее фактора нефти. Трамп косвенно дирижирует ценами на нефть. Своими действиями он может ускорить или замедлить рост мировой экономики. Из выходящей статистики отметим продажи новых домов в США".