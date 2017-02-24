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24 февраля 2017 года 09:45
Коррекция на отечественном рынке акций затягивается - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"В среду наш рынок показал отрицательную динамику - коррекция затягивается, - комментирует заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент» Андрей Верников. - С другой стороны, некоторые эксперты нам обещали всякие катаклизмы в связи с тем, что статистически февраль самый плохой месяц в году для индекса S&P-500, а их нет. Мало того, напряженность вокруг долговых проблем Греции пока удается гасить словесными интервенциями". В Европе также не все плохо, уверен эксперт ИК. В этом месяце оказались неожиданно позитивными настроения в деловых кругах Германии, согласно вышедшим результатам опросов немецкого исследовательского института Ifo. Индекс делового климата Ifo вырос до 111 пунктов. Показатель за январь пересмотрен в сторону повышения и составил 109,9 пунктов. Консенсус-прогноз Reuters был падение до 109,6 пунктов. Неожиданный рост Индекса делового климата Ifo Германии говорит в пользу хорошего начала 2017 года для Германии и стран еврозоны, несмотря на беспокойства касательно торговой политики США, Брексита и выборов во Франции, указывает А. Верников. Также превысили ожидания почти все индексы деловой активности в промышленном секторе Германии, Франции и еврозоны в целом. Казалось бы, «экспортоориентированная» экономика Германии должна страдать от протекционистской политики Трампа - на долю США приходится 10% экспорта Германии. Президент США Дональд Трамп грозил обложить немецкие автомобили 35% пограничным налогом. Трамп считает, что эта мера позволит создать новые рабочие места в США. По прогнозам Бундесбанка, экономика Германии в ближайшие месяцы будет продолжать демонстрировать устойчивость, благодаря высокой активности в промышленности и строительном секторе. "На первую половину года мы настроены оптимистично, - резюмирует А. Верников. - Goldman Sachs ожидает, что мировые запасы нефти продолжат снижаться в связи с сокращением добычи в рамках договора ОПЕК и сильным ростом спроса. Goldman Sachs оставил без изменений прогнозы по Brent и WTI – цены во втором квартале должны вырасти до $59 и $57,50 за баррель, соответственно. Аналитики Bank of America Merrill Lynch также отметили ряд положительных рисков для нефти: рост спроса на нефть выше ожиданий, геополитические риски и рост инфляции. Рынок будут разгонять наверх, когда станет известна точная дата очной встречи президентов США и России. Пока дипломаты даже не обсудили дату этой встречи. Вероятно, короткая встреча будет на по полях саммита «двадцатки» в Гамбурге 7-8 июля, но под нее рынок сильно разогнать не удастся. Вообще, фактор Трампа сейчас даже важнее фактора нефти. Трамп косвенно дирижирует ценами на нефть. Своими действиями он может ускорить или замедлить рост мировой экономики. Из выходящей статистики отметим продажи новых домов в США".
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24 февраля 2017 года 10:26
Нефть торгуется у максимума за 19 месяцев, Brent - выше $56,6 за баррель. Фондовые индексы Азии в пятницу снижаются на протоколе заседания ФРС. читать дальше
.22 февраля 2017 года 16:32
"В ожидании публикации протокола заседания ФРС доллар чувствует себя весьма уверенно, заметно укрепляясь против европейских валют. Особенно ощутимые потери несет евро. EUR/USD нарушила целостность уровня 1,05, что говорит об угрозе активизации продаж валюты на фоне растущих политических рисков в... читать дальше
.22 февраля 2017 года 15:00
Диссонанс между позитивными экономическими новостями и происходящим на рынке облигаций еврозоны увеличивается - Julius Baer
"Диссонанс между потоком позитивных экономических новостей и расцветом рынка облигаций становится все более заметным, - указывает глава направления по исследованию инструментов с фиксированной доходностью Julius Baer Маркус Алленшпах. - Доходность по двухлетним государственным облигациям Германии... читать дальше
.22 февраля 2017 года 12:00
"Стоимость нефтяных контрактов вплотную приблизилась к верхней границе торгового диапазона ($54-57 Brent), в котором пребывала последние три месяца, - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - Поводом для оптимизма стало вчерашнее интервью главы ОПЕК агентству Bloomberg. Г-н Баркиндо дал... читать дальше
.22 февраля 2017 года 10:28
В отношении отечественного фондового рынка мы настроены оптимистично - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"Вчера на фондовом рынке был рост (по техническим причинам – котировки многих акций достигли повышательных трендов) отмечает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент» Андрей Верников. - Нефтяные цены также не подвели. Генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо... читать дальше
.22 февраля 2017 года 09:44
Американские фондовые индексы завершили на рекордных отметках торги во вторник. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в среду. Нефть держится около максимумов в среду. читать дальше
.22 февраля 2017 года 09:35
Если данные по запасам и добыче в США сильно не разочаруют, то вскоре возможна цена на нефть ближе к $60 - КИТ Финанс Брокер
"Нефть марки Brent вплотную приблизилась к верхней границе ценового коридора, в котором котировки удерживаются уже почти три месяца. Баррель в среду утром стоит $56,9. Источником позитива послужила речь генсека ОПЕК: г-н Баркиндо позитивно оценил темпы исполнения обязательств в рамках "нефтяной... читать дальше
.22 февраля 2017 года 09:09
Рынок нефти дождался свежей порции новостей, причем хороших. По крайней мере, отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас, на словах. Генсек ОПЕК Баркиндо выразил уверенность в том, что в дальнейшем условия соглашения будут выполняться на еще более высоком уровне, чем сейчас.... читать дальше
.21 февраля 2017 года 16:00
Глава Банка Англии Карни заявил, что банк не будет колебаться в случае необходимости изменить свою кредитно-денежную политику. Член комитета по денежной политике Маккафферти заявил, что есть некоторая надежна на то, что через 2-3 года может начаться процесс постепенной нормализации процентных... читать дальше
.21 февраля 2017 года 11:44
"Достигнув в декабре 2016 года дна (1130,55 долларов за тройскую унцию), в 2017 году золото вошло в повышательный тренд, - отмечает начальник отдела операций с драгоценными металлами Уральского банка реконструкции и развития Евгений Афанасьев. - Несмотря на скоротечный спад цены в январе, в... читать дальше
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