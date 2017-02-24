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24 февраля 2017 года 09:30
НОВАТЭК получил место "Магнита" в топ-4 индекса MSCI Russia 10/40 по итогам пересмотра, как и ожидалось
Индексный провайдер MSCI изменил список "тяжеловесов" в индексе MSCI Russia 10/40 после ребалансировки, итоги которой были объявлены в ночь с 22 на 23 февраля по московскому времени, сообщил "Интерфаксу" аналитик "ВТБ Капитала" Илья Питерский. Как и ожидалось, глобальные депозитарные расписки (GDR) "Магнита" потеряли место в топ-4 индекса MSCI Russia 10/40, уступив его GDR "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK). Сбербанк (MOEX: SBER), "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) и "Газпром" (MOEX: GAZP) по-прежнему в списке "тяжеловесов". Все изменения вступят в силу 1 марта. "Магнит" (MOEX: MGNT) более ликвиден, поэтому негативный эффект для бумаг ритейлера, скорее всего, будет менее ощутим, чем позитивный - для "НОВАЭКа", полагает И.Питерский. Фонды под активным управлением, специализирующиеся на инвестициях в Россию, широко используют индекс MSCI Russia 10/40.
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24 февраля 2017 года 10:26
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.24 февраля 2017 года 09:45
"В среду наш рынок показал отрицательную динамику - коррекция затягивается, - комментирует заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент» Андрей Верников. - С другой стороны, некоторые эксперты нам обещали всякие катаклизмы в связи с тем, что... читать дальше
.22 февраля 2017 года 16:32
"В ожидании публикации протокола заседания ФРС доллар чувствует себя весьма уверенно, заметно укрепляясь против европейских валют. Особенно ощутимые потери несет евро. EUR/USD нарушила целостность уровня 1,05, что говорит об угрозе активизации продаж валюты на фоне растущих политических рисков в... читать дальше
.22 февраля 2017 года 15:00
Диссонанс между позитивными экономическими новостями и происходящим на рынке облигаций еврозоны увеличивается - Julius Baer
"Диссонанс между потоком позитивных экономических новостей и расцветом рынка облигаций становится все более заметным, - указывает глава направления по исследованию инструментов с фиксированной доходностью Julius Baer Маркус Алленшпах. - Доходность по двухлетним государственным облигациям Германии... читать дальше
.22 февраля 2017 года 12:00
"Стоимость нефтяных контрактов вплотную приблизилась к верхней границе торгового диапазона ($54-57 Brent), в котором пребывала последние три месяца, - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - Поводом для оптимизма стало вчерашнее интервью главы ОПЕК агентству Bloomberg. Г-н Баркиндо дал... читать дальше
.22 февраля 2017 года 10:28
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"Вчера на фондовом рынке был рост (по техническим причинам – котировки многих акций достигли повышательных трендов) отмечает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент» Андрей Верников. - Нефтяные цены также не подвели. Генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо... читать дальше
.22 февраля 2017 года 09:44
Американские фондовые индексы завершили на рекордных отметках торги во вторник. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в среду. Нефть держится около максимумов в среду. читать дальше
.22 февраля 2017 года 09:35
Если данные по запасам и добыче в США сильно не разочаруют, то вскоре возможна цена на нефть ближе к $60 - КИТ Финанс Брокер
"Нефть марки Brent вплотную приблизилась к верхней границе ценового коридора, в котором котировки удерживаются уже почти три месяца. Баррель в среду утром стоит $56,9. Источником позитива послужила речь генсека ОПЕК: г-н Баркиндо позитивно оценил темпы исполнения обязательств в рамках "нефтяной... читать дальше
.22 февраля 2017 года 09:09
Рынок нефти дождался свежей порции новостей, причем хороших. По крайней мере, отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас, на словах. Генсек ОПЕК Баркиндо выразил уверенность в том, что в дальнейшем условия соглашения будут выполняться на еще более высоком уровне, чем сейчас.... читать дальше
.21 февраля 2017 года 16:00
Глава Банка Англии Карни заявил, что банк не будет колебаться в случае необходимости изменить свою кредитно-денежную политику. Член комитета по денежной политике Маккафферти заявил, что есть некоторая надежна на то, что через 2-3 года может начаться процесс постепенной нормализации процентных... читать дальше
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