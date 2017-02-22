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22 февраля 2017 года 18:54
Снова готовимся покупать евро-доллар в ближайшее время - ВТБ 24
"Итак, наши краткосрочные ожидания по евро-доллару пока оказываются верными, пара евро-доллар во вторник снизилась до 1.0530 и далее в первой половине среды пробивала 1.05. В моменте котировка 1.0515, - комментирует аналитик ВТБ24 Алексей Михеев. - Все же нельзя не отметить, что хотя техническая картина для евро-доллара выглядит совершенно удручающей (от январского восходящего тренда не осталось и следа, обновлен минимум от 15 февраля), на уровне 1.05 пару встретили покупки и никакого критического провала не произошло. Это хороший признак, подтверждающий наш среднесрочный негативный взгляд на доллар, говорит о том, что крупные игроки продолжают накапливать евровую ликвидность. Хотя все-таки мы еще рассчитываем увидеть более глубокий заход за стопами под отметку 1.05, обозначенные нами в прошлом обзоре 1.0430 мы можем и не увидеть. Времени осталось немного, в 19:30 и в 21:00 Мкс в среду будут аукционы Казначейства США, затем в 22:00 Мкс публикуются протоколы последнего заседания ФРС. Не забываем о том, что в четверг на рынки выльется 23 млрд. долл. коротких денег от неттинга по биллям Казначейства США этой недели. Соответственно, мощные покупки евро могут проявиться в любой момент в ближайшие сутки, аналогично тому, как это произошло 15 февраля, когда евро-доллар буквально вытащили из пропасти, выкупив против новостей, оставив внизу “шип”. Впрочем, весь график евро-доллара в последние два месяца испещрен шипами снизу, характерно, что сверху таких шипов нет. Сверху на евро-долларе множество “козырьков”, с которых пара снижалась. То есть, выйдя на максимумы, рынок консолидируется достаточно продолжительное время на месте и потом, обнаружив, что биды, толкавшие пару вверх, куда-то исчезли, под своим весом падает обратно вниз". Все это, по мнению эксперта банка, говорит о том, что набор ликвидности продолжается, и естественно, вытягивают каждый раз из пропасти евро-доллар крупные игроки не для того, чтобы потом увидеть пресловутый паритет и терпеть убытки. "Но пока технически и фундаментально евро-доллар вне сомнений остается под давлением, поскольку представители ФРС перманентно “ястребят”, отмечая, что возможность повышения ставки на заседании в марте не исключена. Несмотря на это, мы готовимся восстанавливать длинные позиции по паре с целью увидеть как минимум 1.10 в марте", - заключает А. Михеев.
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