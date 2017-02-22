Ренессанс Капитал снизил оценку GDR Роснефти на 14%, подтвердил рейтинг "держать"

Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" понизила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" (MOEX: ROSN) с $7,4 до $6,4 за штуку, сообщается в обзоре ИК.

Рекомендация "держать" для этих бумаг осталась без изменения.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR "Роснефти", основанный на оценках аналитиков 18 инвестиционных банков, составляет $6,56 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $6,03 за штуку.