MSCI объявит итоги пересмотра индекса MSCI Russia 10/40 после закрытия торгов, топ-4 может измениться

Индексный провайдер MSCI объявит итоги очередной квартальной ребалансировки индекса MSCI Russia 10/40, который строится на основе индекса MSCI Russia Standard, в ночь с 22 на 23 февраля.

Все изменения вступят в силу 1 марта.

По мнению аналитика "ВТБ Капитала" Ильи Питерского, "НОВАТЭК" (MOEX: NVTK) имеет шанс потеснить "Магнит" (MOEX: MGNT) в четверке "тяжеловесов". Если это произойдет, то вес "Магнита" в MSCI Russia 10/40 снизится на 4,3 процентного пункта (п.п.) - до 4,54%, "НОВАТЭКа" - вырастет на 4,6 п.п. - до 9,08%, говорилось в утреннем обзоре И.Питерского.

Ранее аналитик отмечал, что "Магнит" более ликвиден, и в случае ребалансировки в пользу "НОВАТЭКа" негативный эффект для акций ритейлера может быть меньше, чем позитивный - для нефтегазовой компании.

В числе других возможных изменений И.Питерский отмечал повышение веса "Газпрома" (MOEX: GAZP) на 0,5 п.п. - до 9,08% , а также снижение веса "ФосАгро" (MOEX: PHOR) на 0,8 п.п. - до 3,12% и "Ростелекома" (MOEX: RTKM) на 0,7 п.п. - до 2,67%.

В ходе промежуточной ребалансировки индекса MSCI Russia 10/40, состоявшейся в ночь на 22 февраля, вес "НОВАТЭКа" был понижен на 51 базисный пункт (б.п.) - до 4,5% , "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) - 25 б.п., до 8,99%. В то же время вес "Газпрома" повысился на 26 б.п. - до 8,59%, "Магнита" - на 27 б.п., до 8,88%.

Индексы MSCI носят прикладной характер: многие инвестиционные фонды их "покупают", то есть вкладываются в акции, входящие в структуру индекса, пропорционально весу в нем, а также разрабатывают сложные структурные инструменты на основе индексов. Включение в индекс MSCI гарантирует акциям компаний более высокую ликвидность.

Распределение весов в индексе MSCI Russia 10/40 важно с точки зрения активов фондов, вкладывающих средства в Россию, так как многие из них обязаны следовать директивам UCITS III, которые, в частности, предполагают запрет на аллокацию более 10% активов в акции одной компании.