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22 февраля 2017 года 17:41
Среднесрочный прогноз по валютной паре EUR/USD устанавливаем на отметке $1.15 - QBF
8 ноября 2016 года было ознаменовано победой Дональда Трампа на выборах президента Соединенных Штатов Америки, и с этого дня до конца 2016 года отмечалось постепенное снижение курса евро к американскому доллару, указывает аналитик QBF Денис Иконников. 3 января текущего года был зафиксирован наименьший показатель за последние 14 лет - $1.0341 за евро. Готовиться ли к дальнейшему ослаблению единой европейской валюты, или есть шанс на её реабилитацию? Основным фактором ослабления евро в конце прошлого года стал целый ряд политических событий, подчеркивает эксперт компании. Во-первых, Победа Дональда Трампа на президентских выборах послужила катализатором волнений на валютном рынке по поводу возможных изменений в экономической и политической ситуации в странах ЕС. Опасения оказались не напрасны: 23 января стало известно, что президент США расторг соглашение о Транстихоокеанском партнерстве - этот шаг закрыл доступ к американскому рынку недорогим товарам из Европейского союза. Во-вторых, состоявшийся 4 декабря прошлого года конституционный референдум в Италии показал кризисное состояние политики в стране и в целом в ЕС: после подачи в отставку премьер-министра страны Маттео Ренци к власти могут прийти оппозиционные партии, ратующие за выход Италии из Евросоюза. В-третьих, грядущие весной и осенью 2017 года выборы во Франции и Германии, ключевых странах в экономике ЕС, уже сейчас заставляют сильно поволноваться участников рынка: в случае победы националистских партий под угрозой окажется само существование Евросоюза. Заметно укреплять свои позиции доллар начал с 13-14 декабря прошлого года, когда Федеральная резервная система США объявила о повышении базовой ключевой ставки на 0,25 п.п. до отметки 0,5-0,75%.Джанет Йеллен, глава ФРС США, выступила с заявлением о трёхфазном повышении ставки в текущем году. По её мнению, этому способствует положительная динамика в развитии экономики США. Тем не менее, указывает Д. Иконников, на состоявшемся 1 февраля 2017 года заседании Федеральная резервная система США оставила ставку без изменения. Причиной этому стала статистика уровня безработицы: в декабре 2016 года она выросла до 4,7%, а в январе 2017 - до 4,8%. Таким образом, в 2017 году остаются два возможных повышения уровня ставки, что, как считают участники рынка, сможет остановить усиление американского доллара. Уровень безработицы в странах еврозоны в конце прошлого года, напротив, упал, достигнув наименьшего с 2009 года показателя в 9,6%. Индекс PMI в производственном секторе еврозоны вырос до наибольшего за последние 5 лет показателя в 55.2 пункта. Также, в 4 квартале 2016 года был отмечен прирост валового внутреннего продукта стран ЕС на 1,8% г/г. Эксперты валютного рынка прогнозируют увеличение уровня инфляции в 2017 году до 1,7%, а также в целом стабильное укрепление экономики в странах еврозоны. "Политические события в Евросоюзе и за его пределами послужили серьезными причинами ослабления европейской валюты, но всё же влияние политического фона сильно переоценено участниками валютного рынка - курс евро поддерживают стабильные макроэкономические показатели еврозоны. Опираясь на текущие данные, среднесрочный прогноз по валютной паре EUR/USD устанавливаем на отметке $1.15", - резюмирует специалист QBF.
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