Стоит придерживаться консервативной стратегии на рынке акций, аккуратно наращивая позиции на просадках - УК "Альфа-Капитал"

"Результаты российского рынка с начала года не впечатляют: индекс ММВБ упал на 4,78%, долларовый РТС в "плюсе", но всего на 0,74%. Первое что приходит в голову – фиксация прибыли иностранными инвесторами. В течение всего 2016 года в российские активы наблюдался сильный приток иностранных денег, в том числе в акции. Вторая причина снижения спроса на рублевые активы – укрепление рубля. Доля экспортеров на российском рынке акций близка к 70%, и сильное укрепление рубля – это угроза рентабельности. Особенно в случае металлургов и производителей удобрений. Нефтегазовым компаниям чуть проще, укрепление рубля компенсируется ростом цен на нефть, чего не скажешь про другие ресурсы. С другой стороны, если тренд в рубле развернется, то именно эти компании могут выйти на первый план. Есть и те "имена", где "ралли" продолжается. Например, акции "Аэрофлота". Сектор пассажирских перевозок – единственный, где сохранились двузначные темпы роста на фоне близкого к нулю роста экономики. Сейчас разумно придерживаться консервативной стратегии, аккуратно наращивая позиции на просадках. Российский рынок воспринимается инвесторами как довольно дорогой относительно исторических уровней, и на этом фоне коррекция может затянуться. Но хочется еще раз подчеркнуть, что с учетом перспектив восстановления экономики, дивидендной доходности и кредитного качества компаний российский рынок акций остается крайне привлекательным", - комментирует ситуацию аналитик УК "Альфа-Капитал" Денис Асаинов.