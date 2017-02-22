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Главная / Аналитикам / Аналитика / В случае позитивных заявлений Федрезерва у доллара будет пространство для дальнейшего роста - eToro
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22 февраля 2017 года 16:32
В случае позитивных заявлений Федрезерва у доллара будет пространство для дальнейшего роста - eToro
"В ожидании публикации протокола заседания ФРС доллар чувствует себя весьма уверенно, заметно укрепляясь против европейских валют. Особенно ощутимые потери несет евро. EUR/USD нарушила целостность уровня 1,05, что говорит об угрозе активизации продаж валюты на фоне растущих политических рисков в Европе. Долларовые "быки" продолжают наступление, рассчитывая на подтверждение "агрессивной" риторики регулятора после того, как за последнее время ряд спикеров банка, включая Йеллен, заметно ужесточили тон в отношении повышения ставок. Рынок постепенно закладывает в цену мартовское повышение, но предпочитает не торопиться. А это значит, что в случае позитивных заявлений Федрезерва у доллара будет пространство для дальнейшего роста, поскольку мартовской сценарий учтен рынками лишь на 35%, - отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. - Но если ЦБ не собирается ужесточать политику на следующем заседании или сомневается в уместности такого решения, власти не станут давать рынкам ложных надежд и могут ограничиться фразами в стиле "ужесточим на одном из ближайших заседаний". В этом случае реакция доллара может оказаться умеренной, и первоначальный прирост может смениться фиксацией прибыли "на фактах". EUR/USD, которая в настоящее время всеми силами "цепляется" за отметку 1,05, теперь рискует скатиться к минимумам 11 января в районе 1,0450 в случае новой волны продаж, после чего откроется путь к следующему психологическому барьеру 1,04, где цена может встретить поддержку – в декабре котировки неоднократно отбивались от этой зоны".
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22 февраля 2017 года 15:00
Диссонанс между позитивными экономическими новостями и происходящим на рынке облигаций еврозоны увеличивается - Julius Baer
"Диссонанс между потоком позитивных экономических новостей и расцветом рынка облигаций становится все более заметным, - указывает глава направления по исследованию инструментов с фиксированной доходностью Julius Baer Маркус Алленшпах. - Доходность по двухлетним государственным облигациям Германии... читать дальше
.22 февраля 2017 года 12:00
"Стоимость нефтяных контрактов вплотную приблизилась к верхней границе торгового диапазона ($54-57 Brent), в котором пребывала последние три месяца, - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - Поводом для оптимизма стало вчерашнее интервью главы ОПЕК агентству Bloomberg. Г-н Баркиндо дал... читать дальше
.22 февраля 2017 года 10:28
В отношении отечественного фондового рынка мы настроены оптимистично - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"Вчера на фондовом рынке был рост (по техническим причинам – котировки многих акций достигли повышательных трендов) отмечает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент» Андрей Верников. - Нефтяные цены также не подвели. Генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо... читать дальше
.22 февраля 2017 года 09:44
Американские фондовые индексы завершили на рекордных отметках торги во вторник. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в среду. Нефть держится около максимумов в среду. читать дальше
.22 февраля 2017 года 09:35
Если данные по запасам и добыче в США сильно не разочаруют, то вскоре возможна цена на нефть ближе к $60 - КИТ Финанс Брокер
"Нефть марки Brent вплотную приблизилась к верхней границе ценового коридора, в котором котировки удерживаются уже почти три месяца. Баррель в среду утром стоит $56,9. Источником позитива послужила речь генсека ОПЕК: г-н Баркиндо позитивно оценил темпы исполнения обязательств в рамках "нефтяной... читать дальше
.22 февраля 2017 года 09:09
Рынок нефти дождался свежей порции новостей, причем хороших. По крайней мере, отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас, на словах. Генсек ОПЕК Баркиндо выразил уверенность в том, что в дальнейшем условия соглашения будут выполняться на еще более высоком уровне, чем сейчас.... читать дальше
.21 февраля 2017 года 16:00
Глава Банка Англии Карни заявил, что банк не будет колебаться в случае необходимости изменить свою кредитно-денежную политику. Член комитета по денежной политике Маккафферти заявил, что есть некоторая надежна на то, что через 2-3 года может начаться процесс постепенной нормализации процентных... читать дальше
.21 февраля 2017 года 11:44
"Достигнув в декабре 2016 года дна (1130,55 долларов за тройскую унцию), в 2017 году золото вошло в повышательный тренд, - отмечает начальник отдела операций с драгоценными металлами Уральского банка реконструкции и развития Евгений Афанасьев. - Несмотря на скоротечный спад цены в январе, в... читать дальше
.21 февраля 2017 года 09:35
Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник движутся разнонаправлено. Нефть марки WTI дорожает во вторник, Brent практически не изменилась. читать дальше
.21 февраля 2017 года 09:21
После небольшой просадки по итогам минувшей недели котировки Brent начали новую торговую пятидневку с движения к недельным максимумам в районе 56,65 долл./барр, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Рост актива выглядит ограниченным, но нужно отдать должное даже... читать дальше
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