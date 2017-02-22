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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Судя по всему, эту неделю российская валюта завершит на "мажорной ноте" - Локо-Банк
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22 февраля 2017 года 15:18

Судя по всему, эту неделю российская валюта завершит на "мажорной ноте" - Локо-Банк

"Цены на нефть подбираются к $57 за баррель Brent, поэтому рубль также продолжает укрепляться. Судя по всему, эту неделю российская валюта завершит на "мажорной ноте", то есть выше 57,5 руб. за доллар. Тем не менее, учитывая длительные выходные, трейдеры могут не захотеть переносить позиции, поэтому во второй половине могут быть достаточно активные продажи, и в этом случае курс все же может оказаться около 58 руб. Стоит отметить высокую волатильность рубля в последнее время. Это происходит из-за притока спекулятивного капитала и высокой неопределенности. Рубль все равно будет слабеть в средне- и долгосрочной перспективах, но девальвация будет постепенной. Консолидация пока ожидается в районе 61-63 руб. Но уже в начале второго полугодия Минфин и ЦБ, скорее всего, все же смогу добиться желаемого курса в районе 65 за доллар", - указывает заместитель председателя правления Локо-Банка Андрей Люшин.

Опубликовано: /Коммерческий банк "Локо-банк"/
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