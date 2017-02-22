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Главная / Аналитикам / Аналитика / Диссонанс между позитивными экономическими новостями и происходящим на рынке облигаций еврозоны увеличивается - Julius Baer
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22 февраля 2017 года 15:00
Диссонанс между позитивными экономическими новостями и происходящим на рынке облигаций еврозоны увеличивается - Julius Baer
"Диссонанс между потоком позитивных экономических новостей и расцветом рынка облигаций становится все более заметным, - указывает глава направления по исследованию инструментов с фиксированной доходностью Julius Baer Маркус Алленшпах. - Доходность по двухлетним государственным облигациям Германии упала до -0,86% во вторник, с отметки в -0,81% в понедельник и -0,69% месяц назад. Падение доходности по облигациям контрастирует с данными об улучшении состояния экономики Германии, которые подтверждаются дальнейшим ростом индексов деловой активности. Предварительное значение сводного индекса за февраль на уровне 56,1 является рекордно высоким с апреля 2014 года. Индекс деловой активности выше 50 указывает на ускорение экономического роста. Исторически, Европейский центральный банк предпочитает ужесточать кредитно-денежную политику, когда индекс достигает таких уровней. Однако, в этот раз инвесторы становятся все более обеспокоены по поводу шансов Марины Ле Пен на победу в президентских выборах во Франции в мае текущего года, и выводят свои средства из французского рынка в «безопасные» немецкие активы. Мы признаем, что политические события стало сложно предсказывать, и волатильность на рынках скорее вырастет, чем снизится, с приближением президентских выборов во Франции. Учитывая это, мы хотим обратить внимание на положительный момент для европейской экономики и сохраняем нашу рекомендацию по субординированным долгам банков, которые выиграют от прогнозов снижения уровня убытков по кредитам и улучшения качества активов эмитентов".
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22 февраля 2017 года 16:32
"В ожидании публикации протокола заседания ФРС доллар чувствует себя весьма уверенно, заметно укрепляясь против европейских валют. Особенно ощутимые потери несет евро. EUR/USD нарушила целостность уровня 1,05, что говорит об угрозе активизации продаж валюты на фоне растущих политических рисков в... читать дальше
.22 февраля 2017 года 12:00
"Стоимость нефтяных контрактов вплотную приблизилась к верхней границе торгового диапазона ($54-57 Brent), в котором пребывала последние три месяца, - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - Поводом для оптимизма стало вчерашнее интервью главы ОПЕК агентству Bloomberg. Г-н Баркиндо дал... читать дальше
.22 февраля 2017 года 10:28
В отношении отечественного фондового рынка мы настроены оптимистично - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"Вчера на фондовом рынке был рост (по техническим причинам – котировки многих акций достигли повышательных трендов) отмечает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент» Андрей Верников. - Нефтяные цены также не подвели. Генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо... читать дальше
.22 февраля 2017 года 09:44
Американские фондовые индексы завершили на рекордных отметках торги во вторник. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в среду. Нефть держится около максимумов в среду. читать дальше
.22 февраля 2017 года 09:35
Если данные по запасам и добыче в США сильно не разочаруют, то вскоре возможна цена на нефть ближе к $60 - КИТ Финанс Брокер
"Нефть марки Brent вплотную приблизилась к верхней границе ценового коридора, в котором котировки удерживаются уже почти три месяца. Баррель в среду утром стоит $56,9. Источником позитива послужила речь генсека ОПЕК: г-н Баркиндо позитивно оценил темпы исполнения обязательств в рамках "нефтяной... читать дальше
.22 февраля 2017 года 09:09
Рынок нефти дождался свежей порции новостей, причем хороших. По крайней мере, отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас, на словах. Генсек ОПЕК Баркиндо выразил уверенность в том, что в дальнейшем условия соглашения будут выполняться на еще более высоком уровне, чем сейчас.... читать дальше
.21 февраля 2017 года 16:00
Глава Банка Англии Карни заявил, что банк не будет колебаться в случае необходимости изменить свою кредитно-денежную политику. Член комитета по денежной политике Маккафферти заявил, что есть некоторая надежна на то, что через 2-3 года может начаться процесс постепенной нормализации процентных... читать дальше
.21 февраля 2017 года 11:44
"Достигнув в декабре 2016 года дна (1130,55 долларов за тройскую унцию), в 2017 году золото вошло в повышательный тренд, - отмечает начальник отдела операций с драгоценными металлами Уральского банка реконструкции и развития Евгений Афанасьев. - Несмотря на скоротечный спад цены в январе, в... читать дальше
.21 февраля 2017 года 09:35
Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник движутся разнонаправлено. Нефть марки WTI дорожает во вторник, Brent практически не изменилась. читать дальше
.21 февраля 2017 года 09:21
После небольшой просадки по итогам минувшей недели котировки Brent начали новую торговую пятидневку с движения к недельным максимумам в районе 56,65 долл./барр, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Рост актива выглядит ограниченным, но нужно отдать должное даже... читать дальше
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