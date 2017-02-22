Диссонанс между позитивными экономическими новостями и происходящим на рынке облигаций еврозоны увеличивается - Julius Baer

"Диссонанс между потоком позитивных экономических новостей и расцветом рынка облигаций становится все более заметным, - указывает глава направления по исследованию инструментов с фиксированной доходностью Julius Baer Маркус Алленшпах. - Доходность по двухлетним государственным облигациям Германии упала до -0,86% во вторник, с отметки в -0,81% в понедельник и -0,69% месяц назад. Падение доходности по облигациям контрастирует с данными об улучшении состояния экономики Германии, которые подтверждаются дальнейшим ростом индексов деловой активности. Предварительное значение сводного индекса за февраль на уровне 56,1 является рекордно высоким с апреля 2014 года. Индекс деловой активности выше 50 указывает на ускорение экономического роста. Исторически, Европейский центральный банк предпочитает ужесточать кредитно-денежную политику, когда индекс достигает таких уровней. Однако, в этот раз инвесторы становятся все более обеспокоены по поводу шансов Марины Ле Пен на победу в президентских выборах во Франции в мае текущего года, и выводят свои средства из французского рынка в «безопасные» немецкие активы. Мы признаем, что политические события стало сложно предсказывать, и волатильность на рынках скорее вырастет, чем снизится, с приближением президентских выборов во Франции. Учитывая это, мы хотим обратить внимание на положительный момент для европейской экономики и сохраняем нашу рекомендацию по субординированным долгам банков, которые выиграют от прогнозов снижения уровня убытков по кредитам и улучшения качества активов эмитентов".