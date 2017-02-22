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22 февраля 2017 года 14:27
У пары доллар/рубль есть все шансы опуститься до 56 рублей 50 копеек - "Аналитика Онлайн"
"Февраль выдался достаточно удачным для курса российской валюты, - отмечает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. - Однако участники рынка опасаются, что российский валютный рынок ждет непростой март. Во-первых, на этот месяц приходятся очень крупные выплаты по внешнему долгу. Банкам и компаниям предстоит выплатить кредиторам около 12 млрд долларов. Помимо этого, Роснефть должна закрыть сделку по покупке НПЗ в Индии почти на 4 млрд. Также Минфин выкупит порядка 2 млрд долларов. Все это вместе составляет достаточно внушительную сумму, которая вместе с продолжающимися вербальными интервенциями правительства может оказать давление на курс национальной валюты в предстоящий месяц. На этом фоне курс доллара на московской бирже держится в районе 57 рублей 70 копеек, евро торгуется в районе отметки 60 рублей 60 копеек, индекс ММВБ держится в районе 2120 пунктов, а котировки нефти марки Brent торгуются на отметке 56 долларов 50 центов". "С другой же стороны, мы вчера писали о том, что у котировок черного золота есть все шансы вырасти до 59 - 60 долларов за баррель, - комментирует Г. Задоя. - Эффект от оттока капитала, о котором мы писали выше, может быть нивелирован ростом нефтяных котировок. Однако, если нефть не будет дорожать, то, конечно же, покупки валюты для выплаты долгов, покупки Роснефти и Минфина должны ослабить курс национальной валюты. Помимо этого нужно учитывать, что участники рынка сейчас достаточно пугливые и любые вербальные интервенции, на фоне низкого курса доллара, могут послужить «красной тряпкой» для спекулянтов, которые начнут скупать валюту. Мы пока считаем, что у доллар/рубля есть все шансы опуститься до 56 рублей 50 копеек. Может быть, даже будут прорывы в район отметки 55 рублей, в случае продолжения роста цен на нефть. Напомним, что ранее мы рекомендовали закрыть покупки в районе 57 рублей 90 копеек. На этом идею покупок доллара мы целиком и полностью закрываем".
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