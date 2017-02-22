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22 февраля 2017 года 13:38
ИК "Открытие Капитал" подняла оценку бумаг ряда компаний телекоммуникационного сектора РФ на 21-36%, рейтинги прежние
Инвестиционная компания (ИК) "Открытие Капитал" пересмотрела прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний телекоммуникационного сектора РФ, сообщается в обзоре ИК. По итогам переоценки рекомендации для этих бумаг не изменились. Рекомендация "покупать" была подтверждена для глобальных депозитарных расписок (GDR) АФК "Система" (MOEX: AFKS) и американских депозитарных акций (ADS) Vimpelcom. Для американских депозитарных расписок (ADR) "Мобильных Телесистем" (MOEX: MTSS) (МТС), а также для GDR "Мегафона" (MOEX: MFON) и акций "Ростелекома" (MOEX: RTKM) аналитики сохранили рекомендацию "держать". Как отмечается в обзоре, Vimpelcom является фаворитом аналитиков инвестиционной компании на 2017 год. Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США): Прогнозная цена Система - 11,2 (текущая цена - 9,32), рекомендация - покупать; Прогнозная цена МТС - 10,1 (текущая цена - 10,62), рекомендация - держать; Прогнозная цена Vimpelcom - 5,4 (текущая цена - 4,32), рекомендация - покупать; Прогнозная цена Мегафон - 11 (текущая цена - 11,27), рекомендация - держать; Прогнозная цена Ростелеком (для акций, цены в рублях) - 79,68 (текущая цена - 95), рекомендация - держать.
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22 февраля 2017 года 16:32
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Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник движутся разнонаправлено. Нефть марки WTI дорожает во вторник, Brent практически не изменилась. читать дальше
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