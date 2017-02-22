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22 февраля 2017 года 14:05
Рост американских фьючерсов и нефть не вытягивают индекс ММВБ наверх - ИК "Фридом-Финанс"
"Рынок торгуется вблизи значений вчерашнего закрытия, динамика основных бумаг разнонаправленная, - отмечает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. - Внешние площадки также не дают четких ориентиров. Рост американских фьючерсов и нефть не вытягивают наверх индекс ММВБ. До конца дня в фокусе статистика: продажи домов на вторичном рынке в США и публикация протокола заседания ФРС. Также могут быть опубликованы свежие данные по безработице и розничным продажам в России. По всей видимости, это также не сможет придать положительного импульса рынку, который уже настраивается на выходные. На локальном рынке в фокусе отчетности Mail.ru Group, Газпромнефти и Роснефти. Прибыль Mail.ru превысила ожидания и достигла 12,6 млрд руб. Интернет-компании демонстрируют хорошую динамику финансовых показателей. Наиболее быстрорастущим сегментом оказалась выручка от онлайн рекламы. При этом расходы остаются под контролем. Ожидаю, что в дальнейшем доля рынка онлайн рекламы в том числе, в мобильных приложениях, играх и соцсетях, Yandex и Mail.ru будет расти и по итогам года доходы гигантов вырастут в диапазоне 12-15%". Газпромнефть отчиталась близко к ожиданиям, несмотря на рост добычи на 8%, выручка по итогам года изменились незначительно. Рост прибыли за счет новых проектов, скорее всего, не приведет к кратному росту дивиденда, полагает эксперт. Котировки, в связи с этим, слабо отреагировали на отчетность. "Смешанные результаты представила Роснефть, - указывает Г. Ващенко. - Маржа EBITDA осталась на уровне около 25% несмотря на снижение консолидированной выручки. Однако прибыль в рублевом и долларовом выражении сократилась более чем на половину на фоне снижения цены на нефть за год на 18%. Приостановившееся вчера падение котировок сегодня может возобновиться, хотя основной негатив кажется, позади: пик падения цены на нефть пройден и просевший в 4 кв. на 60 млрд руб. денежный поток Роснефти может восстановить уже в 1 квартале. До конца дня смешанная динамика. Индекс ММВБ закроется вблизи 100 дневной средней, на уровне 2120 п. Курс USD/RUB может к вечеру подрасти до 58, если у игроков возникнут опасения коррекции нефти завтра перед публикацией официальных данных по запасам".
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22 февраля 2017 года 16:32
"В ожидании публикации протокола заседания ФРС доллар чувствует себя весьма уверенно, заметно укрепляясь против европейских валют. Особенно ощутимые потери несет евро. EUR/USD нарушила целостность уровня 1,05, что говорит об угрозе активизации продаж валюты на фоне растущих политических рисков в... читать дальше
.22 февраля 2017 года 15:00
Диссонанс между позитивными экономическими новостями и происходящим на рынке облигаций еврозоны увеличивается - Julius Baer
"Диссонанс между потоком позитивных экономических новостей и расцветом рынка облигаций становится все более заметным, - указывает глава направления по исследованию инструментов с фиксированной доходностью Julius Baer Маркус Алленшпах. - Доходность по двухлетним государственным облигациям Германии... читать дальше
.22 февраля 2017 года 12:00
"Стоимость нефтяных контрактов вплотную приблизилась к верхней границе торгового диапазона ($54-57 Brent), в котором пребывала последние три месяца, - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - Поводом для оптимизма стало вчерашнее интервью главы ОПЕК агентству Bloomberg. Г-н Баркиндо дал... читать дальше
.22 февраля 2017 года 10:28
В отношении отечественного фондового рынка мы настроены оптимистично - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"Вчера на фондовом рынке был рост (по техническим причинам – котировки многих акций достигли повышательных трендов) отмечает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент» Андрей Верников. - Нефтяные цены также не подвели. Генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо... читать дальше
.22 февраля 2017 года 09:44
Американские фондовые индексы завершили на рекордных отметках торги во вторник. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в среду. Нефть держится около максимумов в среду. читать дальше
.22 февраля 2017 года 09:35
Если данные по запасам и добыче в США сильно не разочаруют, то вскоре возможна цена на нефть ближе к $60 - КИТ Финанс Брокер
"Нефть марки Brent вплотную приблизилась к верхней границе ценового коридора, в котором котировки удерживаются уже почти три месяца. Баррель в среду утром стоит $56,9. Источником позитива послужила речь генсека ОПЕК: г-н Баркиндо позитивно оценил темпы исполнения обязательств в рамках "нефтяной... читать дальше
.22 февраля 2017 года 09:09
Рынок нефти дождался свежей порции новостей, причем хороших. По крайней мере, отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас, на словах. Генсек ОПЕК Баркиндо выразил уверенность в том, что в дальнейшем условия соглашения будут выполняться на еще более высоком уровне, чем сейчас.... читать дальше
.21 февраля 2017 года 16:00
Глава Банка Англии Карни заявил, что банк не будет колебаться в случае необходимости изменить свою кредитно-денежную политику. Член комитета по денежной политике Маккафферти заявил, что есть некоторая надежна на то, что через 2-3 года может начаться процесс постепенной нормализации процентных... читать дальше
.21 февраля 2017 года 11:44
"Достигнув в декабре 2016 года дна (1130,55 долларов за тройскую унцию), в 2017 году золото вошло в повышательный тренд, - отмечает начальник отдела операций с драгоценными металлами Уральского банка реконструкции и развития Евгений Афанасьев. - Несмотря на скоротечный спад цены в январе, в... читать дальше
.21 февраля 2017 года 09:35
Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник движутся разнонаправлено. Нефть марки WTI дорожает во вторник, Brent практически не изменилась. читать дальше
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