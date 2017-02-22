Рост американских фьючерсов и нефть не вытягивают индекс ММВБ наверх - ИК "Фридом-Финанс"

"Рынок торгуется вблизи значений вчерашнего закрытия, динамика основных бумаг разнонаправленная, - отмечает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. - Внешние площадки также не дают четких ориентиров. Рост американских фьючерсов и нефть не вытягивают наверх индекс ММВБ. До конца дня в фокусе статистика: продажи домов на вторичном рынке в США и публикация протокола заседания ФРС. Также могут быть опубликованы свежие данные по безработице и розничным продажам в России. По всей видимости, это также не сможет придать положительного импульса рынку, который уже настраивается на выходные. На локальном рынке в фокусе отчетности Mail.ru Group, Газпромнефти и Роснефти. Прибыль Mail.ru превысила ожидания и достигла 12,6 млрд руб. Интернет-компании демонстрируют хорошую динамику финансовых показателей. Наиболее быстрорастущим сегментом оказалась выручка от онлайн рекламы. При этом расходы остаются под контролем. Ожидаю, что в дальнейшем доля рынка онлайн рекламы в том числе, в мобильных приложениях, играх и соцсетях, Yandex и Mail.ru будет расти и по итогам года доходы гигантов вырастут в диапазоне 12-15%".

Газпромнефть отчиталась близко к ожиданиям, несмотря на рост добычи на 8%, выручка по итогам года изменились незначительно. Рост прибыли за счет новых проектов, скорее всего, не приведет к кратному росту дивиденда, полагает эксперт. Котировки, в связи с этим, слабо отреагировали на отчетность.

"Смешанные результаты представила Роснефть, - указывает Г. Ващенко. - Маржа EBITDA осталась на уровне около 25% несмотря на снижение консолидированной выручки. Однако прибыль в рублевом и долларовом выражении сократилась более чем на половину на фоне снижения цены на нефть за год на 18%. Приостановившееся вчера падение котировок сегодня может возобновиться, хотя основной негатив кажется, позади: пик падения цены на нефть пройден и просевший в 4 кв. на 60 млрд руб. денежный поток Роснефти может восстановить уже в 1 квартале. До конца дня смешанная динамика. Индекс ММВБ закроется вблизи 100 дневной средней, на уровне 2120 п. Курс USD/RUB может к вечеру подрасти до 58, если у игроков возникнут опасения коррекции нефти завтра перед публикацией официальных данных по запасам".