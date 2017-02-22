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Главная / Аналитикам / Аналитика / До конца дня рубль будет торговаться в диапазоне 57,40-57,80 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
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22 февраля 2017 года 13:11
До конца дня рубль будет торговаться в диапазоне 57,40-57,80 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"В среду валютные торги открылись укреплением рубля против доллара до отметки 57,30 руб./долл. Однако этим успехи российской валюты и ограничились, - комментирует ситуацию на валютной рынке руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. - Впоследствии пара торговалась в диапазоне 57,50-57,70 руб./долл. Предпраздничные торги характеризовались низкой активностью. Ни налоги, ни нефть не смогли вывести рубль на более высокие уровни. Хотя нефть и торговалась на высоких отметках, благодаря заявлениям генерального секретаря ОПЕК о том, что нефтяной картель почти полностью выполнил венские соглашения. Также генсек выразил надежду на то, что объемы добычи также будут сокращать страны, не входящие в состав ОПЕК, что будет способствовать улучшению ситуации на рынке. Из наиболее значимых событий для рынка отметим публикацию протоколов заседания ФРС США, которые, как ожидается, могут содержать ориентиры относительно планов федрезерва по повышению ставок. В преддверие публикации со своими комментариями выступил президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер, являющийся сторонником ужесточения кредитно-денежной политики. Он в очередной раз отметил необходимость трехкратного повышения ставки, чему способствует улучшение ситуации на рынке труда и рост инфляции. В отсутствие других новостей рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 57,40-57,80 руб./долл.".
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22 февраля 2017 года 16:32
"В ожидании публикации протокола заседания ФРС доллар чувствует себя весьма уверенно, заметно укрепляясь против европейских валют. Особенно ощутимые потери несет евро. EUR/USD нарушила целостность уровня 1,05, что говорит об угрозе активизации продаж валюты на фоне растущих политических рисков в... читать дальше
.22 февраля 2017 года 15:00
Диссонанс между позитивными экономическими новостями и происходящим на рынке облигаций еврозоны увеличивается - Julius Baer
"Диссонанс между потоком позитивных экономических новостей и расцветом рынка облигаций становится все более заметным, - указывает глава направления по исследованию инструментов с фиксированной доходностью Julius Baer Маркус Алленшпах. - Доходность по двухлетним государственным облигациям Германии... читать дальше
.22 февраля 2017 года 12:00
"Стоимость нефтяных контрактов вплотную приблизилась к верхней границе торгового диапазона ($54-57 Brent), в котором пребывала последние три месяца, - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - Поводом для оптимизма стало вчерашнее интервью главы ОПЕК агентству Bloomberg. Г-н Баркиндо дал... читать дальше
.22 февраля 2017 года 10:28
В отношении отечественного фондового рынка мы настроены оптимистично - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"Вчера на фондовом рынке был рост (по техническим причинам – котировки многих акций достигли повышательных трендов) отмечает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент» Андрей Верников. - Нефтяные цены также не подвели. Генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо... читать дальше
.22 февраля 2017 года 09:44
Американские фондовые индексы завершили на рекордных отметках торги во вторник. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в среду. Нефть держится около максимумов в среду. читать дальше
.22 февраля 2017 года 09:35
Если данные по запасам и добыче в США сильно не разочаруют, то вскоре возможна цена на нефть ближе к $60 - КИТ Финанс Брокер
"Нефть марки Brent вплотную приблизилась к верхней границе ценового коридора, в котором котировки удерживаются уже почти три месяца. Баррель в среду утром стоит $56,9. Источником позитива послужила речь генсека ОПЕК: г-н Баркиндо позитивно оценил темпы исполнения обязательств в рамках "нефтяной... читать дальше
.22 февраля 2017 года 09:09
Рынок нефти дождался свежей порции новостей, причем хороших. По крайней мере, отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас, на словах. Генсек ОПЕК Баркиндо выразил уверенность в том, что в дальнейшем условия соглашения будут выполняться на еще более высоком уровне, чем сейчас.... читать дальше
.21 февраля 2017 года 16:00
Глава Банка Англии Карни заявил, что банк не будет колебаться в случае необходимости изменить свою кредитно-денежную политику. Член комитета по денежной политике Маккафферти заявил, что есть некоторая надежна на то, что через 2-3 года может начаться процесс постепенной нормализации процентных... читать дальше
.21 февраля 2017 года 11:44
"Достигнув в декабре 2016 года дна (1130,55 долларов за тройскую унцию), в 2017 году золото вошло в повышательный тренд, - отмечает начальник отдела операций с драгоценными металлами Уральского банка реконструкции и развития Евгений Афанасьев. - Несмотря на скоротечный спад цены в январе, в... читать дальше
.21 февраля 2017 года 09:35
Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник движутся разнонаправлено. Нефть марки WTI дорожает во вторник, Brent практически не изменилась. читать дальше
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