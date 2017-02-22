Ситуация на российском валютном рынке остается относительно спокойной - Банк "Санкт-Петербург"

"На фоне позитивной динамики цен на нефть во вторник (около $57/барр.) и налогового периода курс доллара достиг нижней границы нашего прогноза на эту неделю (57,5 руб./долл.), - напоминают аналитики банка "Санкт-Петербург". - Налоговые выплаты (НДС, НДПИ и акцизы), намеченные на следующий понедельник (по нашим оценкам в размере 515 млрд руб.), из-за "короткой" недели на фоне стабильной ситуации на рынке нефти также локально поддерживают рубль. Ситуация на российском рынке, как мы и предполагали в начале недели, остается относительно спокойной. Ожидаем, что курс USD/RUB на неделе будет находиться в диапазоне 57,5-58,5 руб./долл.

В марте существуют риски неблагоприятного развития ситуации для рубля. Выплаты по внешнему долгу корпоративным сектором - чуть более $10 млрд по нашим оценкам ($14,2 млрд по оценкам ЦБ РФ), - покупки валюты в резервы для Минфина (около $2-2,5 млрд), сжатие счета текущих операций за счет роста доходов к выплате (проценты и дивиденды), на наш взгляд, окажут негативное влияние на курс даже при нефти $55/барр.

Закрытие сделки по покупке Роснефтью доли (49%) в индийской компании Essar до 15 марта (49% акций также выкупят Trafigura, и инвестиционная группа UCP) также может оказать негативное влияние на ситуацию с валютной ликвидностью".