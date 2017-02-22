На внутреннем долговом рынке наблюдается отсутствие идей - Банк "Зенит"

"На внутреннем долговом рынке наблюдается отсутствие идей. Крепнущий вслед за нефтяными ценами рубль не может задать позитивный тон локальному долговому рынку, поскольку инвесторы опасаются его коррекционного движения при развороте нефтяных цен и окончании налогового периода. Доходности на дальнем участке кривой ОФЗ вчера практически не изменились, тогда как в среднесрочных выпусках снизились на 1-2 бп", - отмечают аналитики Банка "Зенит".