Краткосрочными ориентирами для Brent выступят отметки $55.5-57.5 - "Нордеа Банк"

"Стоимость нефтяных контрактов вплотную приблизилась к верхней границе торгового диапазона ($54-57 Brent), в котором пребывала последние три месяца, - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - Поводом для оптимизма стало вчерашнее интервью главы ОПЕК агентству Bloomberg. Г-н Баркиндо дал весьма позитивную оценку текущему и ожидаемому исполнению сделки по сокращению производства нефти. Впрочем, исходя из фундаментальных факторов закрепление выше $57/58 по Brent по не выглядит обоснованным. Сохраняющаяся активность сланцевиков в США, уровень запасов, а также рост производства в Ливии и Нигерии, продолжат сокращать позитивный эффект от сделке ОПЕК+. Сегодня пройдет заседание технического комитета в Вене в рамках упомянутого соглашения по сокращению добычи, где будут опубликованы фактические данные. Впрочем, вряд ли рынок сможет получить больше позитива и продолжить рост, скорее фокус будет смешаться к «минуткам» ФРС США. При этом при сохранении «ястребиной» тональности американского регулятора, дальнейшее укрепление позиций долларом станет преградой развития оптимизма на сырьевых площадках. Краткосрочными ориентирами для Brent выступят отметки $55.5-57.5".