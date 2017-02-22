Если данные по запасам и добыче в США сильно не разочаруют, то вскоре возможна цена на нефть ближе к $60 - КИТ Финанс Брокер

"Нефть марки Brent вплотную приблизилась к верхней границе ценового коридора, в котором котировки удерживаются уже почти три месяца. Баррель в среду утром стоит $56,9. Источником позитива послужила речь генсека ОПЕК: г-н Баркиндо позитивно оценил темпы исполнения обязательств в рамках "нефтяной сделки". Таким образом, ситуация пока развивается по позитивному сценарию. Если публикуемые в четверг данные EIA по запасам и добыче в США рынок сильно не разочаруют, то вскоре мы можем увидеть цену на нефть ближе к $60 за баррель", - полагает начальник отдела анализа финансовых рынков КИТ Финанс Брокер Василий Копосов.