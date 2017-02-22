Сегодня индекс ММВБ начнет торги в районе 2130 пунктов - ИФК "Солид"

"Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается умеренно позитивное. Котировки апрельских фьючерсов на нефть марки Brent прибавили и колеблются в районе отметки в $56,9 за баррель на фоне сообщений о том, что страны ОПЕК стремятся к выполнению соглашения о сокращении добычи на 100%, что окажет на нефтяной рынок более сильное влияние, чем отмечающийся рост добычи сланцевой нефти в США. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром слегка прибавляют. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом повышении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 2130 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что в условиях благоприятного внешнего фона этот индикатор продолжит попытки отыграть понесенные ранее потери на фоне вероятного закрытия фондовыми игроками "коротких" позиций в преддверии длинных российских выходных, - отмечает начальник аналитического отдела ИФК "Солид" Олег Шагов. - Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Из числа российских событий, способных оказать влияние как на котировки отдельных бумаг, так и на рынок в целом, сегодня стоит выделить запланированную публикацию финансовых результатов Роснефти, НОВАТЭКа, Газпром нефти и Mail.ru, а также заседание совета директоров Татнефти".