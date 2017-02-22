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22 февраля 2017 года 09:09
Нефть может продолжить укрепление, но поводов для эйфории нет - eToro
Рынок нефти дождался свежей порции новостей, причем хороших. По крайней мере, отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас, на словах. Генсек ОПЕК Баркиндо выразил уверенность в том, что в дальнейшем условия соглашения будут выполняться на еще более высоком уровне, чем сейчас. Трейдеры закономерно отреагировали покупками актива. Баррель Brent коснулся максимумов начала февраля в районе 57,40 долл., но не смог закрепить успех над этой психологической поддержкой, прибавив внутри дня более 1%. В целом на рынках практически не было сомнений в том, что ОПЕК будет демонстрировать исключительно оптимистичную риторику, чтобы подогреть интерес к котировкам, которые в последнее время "заскучали" в диапазоне, пытаясь определиться с четким вектором движения. В краткосрочной перспективе вектор задан – цены ускорили восхождение. Однако фундаментальных оснований для стабилизации актива на более высоких уровнях, скажем, в районе 58, сейчас по-прежнему нет. Заявления генсека ОПЕК скорее походят на вербальную интервенцию, нежели на откровенные заявления. Возрадовавшись оптимистичным заявлениям, рынок полностью проигнорировал спекуляции на тему роста экспорта из стран, входящих в картель. По данным авторитетной компании Petro-Logistics, в первой половине февраля ОПЕК нарастила объемы экспорта энергоносителей после "показательного" снижения в первый месяц действия соглашения. Даже без конкретных цифр становится ясно, что слова ОПЕК не стоит принимать "слишком близко к сердцу", и лишь время покажет, на сколько хватит усилий и терпения производителей, которым приходится жертвовать своей долей рынка, пока американские сланцевые компании активно наращивают добычу. "Сегодня об успехах картеля отчитается технический Комитет по мониторигну исполнения условий венских договоренностей. Скорее всего, мы снова услышим шквал позитивных новостей и цифр. И это может поднять новую волну роста котировок Brent, которые в этом случае нацелятся на уровень 58 долл./барр. И в ближайшие дни на этом фоне актив даже может переместиться в более высокий диапазон. Но головокружительного и устойчивого ралли ждать не стоит. Слишком рано оценивать успехи и эффективность сделки, до завершения которой еще больше четырех месяцев", - заключает специалист eToro.
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22 февраля 2017 года 09:44
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